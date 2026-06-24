Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Odbojka

Slovenci proti Kanadi odpirajo domači turnir Lige narodov

Ljubljana, 24. 06. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.M. S.V.
Slovenija - Kuba

Slovensko odbojkarsko reprezentanco danes čaka prva tekma drugega turnirja elitne Lige narodov. Varovanci selektorja Fabia Solija bodo domači del tekmovanja v ljubljanskih Stožicah odprli proti Kanadi, obračun pa lahko od 20.15 spremljate na Kanalu A in VOYO. V nadaljevanju turnirja Slovence čakajo še dvoboji z Bolgarijo, Brazilijo in Italijo.

Da so Stožice že ogrete na nov odbojkarski praznik, je bilo jasno dan pred tekmo, ko je v dvorani potekal dogodek Open Court. Slovenski reprezentanti so se v sproščenem vzdušju družili z navijači, podpisovali avtograme, pozirali za fotografije in začutili energijo občinstva, ki bo v prihodnjih dneh znova poskušalo ustvariti eno najglasnejših kulis v odbojkarski Ligi narodov.

Med tistimi, ki se domačih tekem še posebej veselijo, je tudi Rok Možič. "To je nekaj najlepšega. Ni pomembno, ali je prvi, drugi ali tretji turnir, igrati doma je nekaj posebnega. Že v preteklosti smo pokazali, kaj lahko naredimo pred domačimi navijači," je povedal slovenski reprezentant.

A ob tem opozarja, da Slovence v Ljubljani čaka izjemno zahteven turnir. V Stožice prihajajo Kanada, Bolgarija, Brazilija in Italija, zato bo po njegovih besedah ključno, da reprezentanca ostane osredotočena le na prvo oviro. "Čaka nas tekma s Kanado, ki bo mogoče celo najbolj pomembna. Niso prišli v popolni postavi, ampak vemo, da igrajo dobro odbojko. Najpomembneje bo, da bomo mi igrali svojo igro in da se bomo skupaj s Stožicami veselili prve zmage."

Rok Možič
Rok Možič
FOTO: Volleyball World

Slovenci so prvi turnir Lige narodov odigrali na Kitajskem, od koder so po Možičevih besedah prinesli predvsem veliko koristnih spoznanj. "Odigrali smo 19 nizov, kar je bilo veliko za nas. Videli smo, da imamo lahko težave tudi proti na papirju slabšim nasprotnikom, hkrati pa lahko premagamo tudi tiste, ki so na papirju boljši. To je nekaj pozitivnega."

Pred domačim občinstvom si v slovenskem taboru želijo predvsem bolj agresivnega začetka pri začetnem udarcu. Možič poudarja, da je bil servis v Stožicah v preteklosti pogosto eno največjih slovenskih orožij. "Če nam uspe nasprotne podajalce oddaljiti od mreže, je potem veliko lažje za naš blok in obrambo. Želim si predvsem dobrega servisa."

Stožice imajo za Možiča tudi posebno osebno težo. Najlepši spomin ga veže na leto 2022 in svetovno prvenstvo, ko je Slovenija v četrtfinalu premagala Ukrajino ter se prvič uvrstila v polfinale. "Robert mi je podal zadnjo žogo, igral sem v vlogi korektorja iz cone ena in zaključil za zgodovinski polfinale. Še zdaj imam kurjo kožo. To je bil zame najlepši trenutek v Stožicah."

Slovenci bodo danes proti Kanadi lovili uspešen začetek domačega turnirja, ki bo v Stožicah potekal do nedelje. Vse tekme slovenske reprezentance si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

odbojka vnl slovenija kanada

'Če odpravimo nihanja v igri, smo konkurenčni najboljšim'

  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nekoč pisala pesmi o njenih otrocih, danes brez povabila na dekliščino
Družinska terapevtka: Popolnih družinskih počitnic ni – in to je v redu
Družinska terapevtka: Popolnih družinskih počitnic ni – in to je v redu
Samo eden od petih otrok razume, kar prebere. Kaj se dogaja v Sloveniji?
Samo eden od petih otrok razume, kar prebere. Kaj se dogaja v Sloveniji?
Rodila je pri 43 letih, njen sin pa zdaj že praznuje 8 let
Rodila je pri 43 letih, njen sin pa zdaj že praznuje 8 let
zadovoljna
Portal
Lepa Helena v Torontu: veste, kdo ji dela družbo?
Dnevni horoskop: Biki iščejo občutek varnosti, dvojčki so radovedni
Dnevni horoskop: Biki iščejo občutek varnosti, dvojčki so radovedni
Edinstvene poletne obleke, ki so v trenutku pritegnile poglede
Edinstvene poletne obleke, ki so v trenutku pritegnile poglede
Zakaj stopala poleti niso mehka? Najpogostejše napake, ki jih delamo vsi
Zakaj stopala poleti niso mehka? Najpogostejše napake, ki jih delamo vsi
vizita
Portal
Najboljši ogljikovi hidrati za zdravo hujšanje brez lakote
Samo 11 minut na dan lahko zmanjša tveganje za zgodnjo smrt
Samo 11 minut na dan lahko zmanjša tveganje za zgodnjo smrt
Kako ublažiti bolečine v rokah zaradi uporabe računalnika
Kako ublažiti bolečine v rokah zaradi uporabe računalnika
Zakaj bi morali telovadnico zamenjati za svež zrak
Zakaj bi morali telovadnico zamenjati za svež zrak
cekin
Portal
Parkiranje za 3 evre na noč? Rešitev, s katero so zadovoljni številni
Cene stanovanjskih nepremičnin še naprej rastejo
Cene stanovanjskih nepremičnin še naprej rastejo
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
Usoda ju je združila v njenem najtežjem trenutku
Brez piva na soncu: Kako preživeti nevarno vročino
Brez piva na soncu: Kako preživeti nevarno vročino
Daljše noge = daljša vagina – mit ali dejstvo?
Daljše noge = daljša vagina – mit ali dejstvo?
Mlada mamica razvnela splet: Ljudje ne morejo verjeti, kako dobro je videti
Mlada mamica razvnela splet: Ljudje ne morejo verjeti, kako dobro je videti
dominvrt
Portal
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Najboljši čas za zalivanje vrta v vročini – in ni večer
Najboljši čas za zalivanje vrta v vročini – in ni večer
Zamašen odtok? Hitri triki za čiste odtoke brez agresivne kemije
Zamašen odtok? Hitri triki za čiste odtoke brez agresivne kemije
Medved priplaval v kamp ob Kolpi: turisti mislili, da gre za atrakcijo
Medved priplaval v kamp ob Kolpi: turisti mislili, da gre za atrakcijo
okusno
Portal
Češnje letos kraljujejo: 8 receptov, ki jih Slovenci največ iščejo
Kaj čaka tekmovalce za vrati MasterChefa?
Kaj čaka tekmovalce za vrati MasterChefa?
Vse dodate v pekač, nato pa nastane ena najboljših omak za testenine
Vse dodate v pekač, nato pa nastane ena najboljših omak za testenine
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
Wajib
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763