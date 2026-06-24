Slovenci proti Kanadi odpirajo domači turnir Lige narodov

Da so Stožice že ogrete na nov odbojkarski praznik, je bilo jasno dan pred tekmo, ko je v dvorani potekal dogodek Open Court. Slovenski reprezentanti so se v sproščenem vzdušju družili z navijači, podpisovali avtograme, pozirali za fotografije in začutili energijo občinstva, ki bo v prihodnjih dneh znova poskušalo ustvariti eno najglasnejših kulis v odbojkarski Ligi narodov.

Med tistimi, ki se domačih tekem še posebej veselijo, je tudi Rok Možič. "To je nekaj najlepšega. Ni pomembno, ali je prvi, drugi ali tretji turnir, igrati doma je nekaj posebnega. Že v preteklosti smo pokazali, kaj lahko naredimo pred domačimi navijači," je povedal slovenski reprezentant.

A ob tem opozarja, da Slovence v Ljubljani čaka izjemno zahteven turnir. V Stožice prihajajo Kanada, Bolgarija, Brazilija in Italija, zato bo po njegovih besedah ključno, da reprezentanca ostane osredotočena le na prvo oviro. "Čaka nas tekma s Kanado, ki bo mogoče celo najbolj pomembna. Niso prišli v popolni postavi, ampak vemo, da igrajo dobro odbojko. Najpomembneje bo, da bomo mi igrali svojo igro in da se bomo skupaj s Stožicami veselili prve zmage."