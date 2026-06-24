Slovenci proti Kanadi odpirajo domači turnir Lige narodov

Da so Stožice že ogrete na nov odbojkarski praznik, je bilo jasno dan pred tekmo, ko je v dvorani potekal dogodek Open Court. Slovenski reprezentanti so se v sproščenem vzdušju družili z navijači, podpisovali avtograme, pozirali za fotografije in začutili energijo občinstva, ki bo v prihodnjih dneh znova poskušalo ustvariti eno najglasnejših kulis v odbojkarski Ligi narodov.
Med tistimi, ki se domačih tekem še posebej veselijo, je tudi Rok Možič. "To je nekaj najlepšega. Ni pomembno, ali je prvi, drugi ali tretji turnir, igrati doma je nekaj posebnega. Že v preteklosti smo pokazali, kaj lahko naredimo pred domačimi navijači," je povedal slovenski reprezentant.
A ob tem opozarja, da Slovence v Ljubljani čaka izjemno zahteven turnir. V Stožice prihajajo Kanada, Bolgarija, Brazilija in Italija, zato bo po njegovih besedah ključno, da reprezentanca ostane osredotočena le na prvo oviro. "Čaka nas tekma s Kanado, ki bo mogoče celo najbolj pomembna. Niso prišli v popolni postavi, ampak vemo, da igrajo dobro odbojko. Najpomembneje bo, da bomo mi igrali svojo igro in da se bomo skupaj s Stožicami veselili prve zmage."
Slovenci so prvi turnir Lige narodov odigrali na Kitajskem, od koder so po Možičevih besedah prinesli predvsem veliko koristnih spoznanj. "Odigrali smo 19 nizov, kar je bilo veliko za nas. Videli smo, da imamo lahko težave tudi proti na papirju slabšim nasprotnikom, hkrati pa lahko premagamo tudi tiste, ki so na papirju boljši. To je nekaj pozitivnega."
Pred domačim občinstvom si v slovenskem taboru želijo predvsem bolj agresivnega začetka pri začetnem udarcu. Možič poudarja, da je bil servis v Stožicah v preteklosti pogosto eno največjih slovenskih orožij. "Če nam uspe nasprotne podajalce oddaljiti od mreže, je potem veliko lažje za naš blok in obrambo. Želim si predvsem dobrega servisa."
Stožice imajo za Možiča tudi posebno osebno težo. Najlepši spomin ga veže na leto 2022 in svetovno prvenstvo, ko je Slovenija v četrtfinalu premagala Ukrajino ter se prvič uvrstila v polfinale. "Robert mi je podal zadnjo žogo, igral sem v vlogi korektorja iz cone ena in zaključil za zgodovinski polfinale. Še zdaj imam kurjo kožo. To je bil zame najlepši trenutek v Stožicah."
Slovenci bodo danes proti Kanadi lovili uspešen začetek domačega turnirja, ki bo v Stožicah potekal do nedelje. Vse tekme slovenske reprezentance si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.
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