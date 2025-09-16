Slovenci proti Nemcem za biti ali ne biti

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Slovenski odbojkarji so bili v skupinskem delu svetovnega prvenstva na Filipinih doslej polovično uspešni. Po prepričljivi zmagi nad Čilenci so morali včeraj po petih nizih priznati premoč Bolgarom, v izločilne boje pa jih tako vodi le zmaga proti Nemcem. Z njimi so se na uradnih tekmah nazadnje srečali prav na svetovnem prvenstvu, in sicer leta 2022, ko so jih pred svojimi navijači najprej premagali v skupinskem delu tekmovanja, zatem pa še v osmini finala. Lani je bila naša zasedba od nemške boljša še na Wagnerjevem memorialu na Poljskem.

Igro Nemcev sicer zelo dobro organizira podajalec Jan Zimmermann, ki, ob Georgu Grozerju, vselej lahko računa tudi na prodorna srednja blokerja Antona Brehmeja in Tobiasa Kricka, prav tako pa ne gre pozabiti še na sprejemalca Erika Röhrsa, ki se je še posebej izkazal na tekmi proti Čilu. Slovenski selektor Fabio Soli ne glede na to poudarja, da bo bolj pomembno, kakšne vrste odbojko bo na jutrišnjem srečanju prikazala Slovenija.

Fabio Soli FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Na naših hrbtih nosimo breme tekme z Bolgarijo, iz katere se moramo učiti in pomembne stvari prenesti na tekmo z Nemčijo. Dobro se zavedamo, kdaj naš način odbojke funkcionira in kaj je potrebno storiti, da do tega pridemo. A včasih je za nas prav to težko, torej na igrišču uresničiti naše ideje, kar smo še posebej videli v prvem delu tekme z Bolgarijo. Proti Nemčiji se bomo srečali s fizično zelo močno ekipo, z veliko moči v napadu in s podobnim modelom igre, kakršnega igrajo Bolgari. Na to moramo biti pripravljeni. Predvsem na močne napadalce ter njihov dober blok in obrambo. Imajo veliko visokih in prodornih igralcev, zato bomo morali igrati pametno, na dolge izmenjave, biti disciplinirani v bloku in obrambi. Ne smemo si privoščiti veliko napak in to bo ključno za to tekmo."

V slovenskem taboru se na dvoboj že intenzivno pripravljajo in po besedah korektorja Tončka Šterna je tekma z Bolgarijo, ki so jo naši odbojkarji izgubili po petih nizih, bolj kot ne pozabljena, misli pa so že usmerjene v jutrišnji dan. "Nemci imajo zelo fizično ekipo, a mislim, da vseeno ne toliko kot Bolgari. Vemo, da nam nevarnost preti z vseh strani. Na mestu korektorja igra Georg Grozer, ki kljub svojim letom še vedno sodi med najboljše igralce na tem položaju. Vemo tudi, da Nemci igrajo zelo fizično odbojko in mislim, da je ta tekma za nas lahko dobra šola. Jutri se bomo morali namreč pokazati v drugačni luči, najbolj pomembno pa bo, da bomo na naši strani igrišča zbrani, da bomo odigrali sfokusirano od prve točke in da ne bomo dopustili Nemčiji, da povede, tako kot je včeraj Bolgarija, ko nam je ušla za tri ali štiri točke. Potem bo zares težko igrati. Zavedamo se, da je jutrišnja tekma odločilna, tako da bomo morali iti na vse ali nič. Pozabili smo na to tekmo, se skoncentrirali, spočili, manjka le še video analiza. Kot sem že dejal, bo najbolj pomembna naša stran in da bomo odservirali boljše, pomaknili sprejem na nemški strani od mreže, da nam bo potem dosti lažje v bloku in obrambi," je za uradno spletno stran OZS.

Slovenija in Nemčija sta stari znanki z zadnjih velikih tekmovanj, več uspeha pa imajo naši odbojkarji. FOTO: Damjan Žibert icon-expand