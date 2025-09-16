Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Odbojka

Slovenci proti Nemcem za biti ali ne biti

Manila, 16. 09. 2025 17.28 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v Manili igrala odločilno tekmo svetovnega prvenstva v boju za uvrstitev v osmino finala. Tekmeci naših fantov bodo vselej neugodni Nemci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenski odbojkarji so bili v skupinskem delu svetovnega prvenstva na Filipinih doslej polovično uspešni. Po prepričljivi zmagi nad Čilenci so morali včeraj po petih nizih priznati premoč Bolgarom, v izločilne boje pa jih tako vodi le zmaga proti Nemcem. Z njimi so se na uradnih tekmah nazadnje srečali prav na svetovnem prvenstvu, in sicer leta 2022, ko so jih pred svojimi navijači najprej premagali v skupinskem delu tekmovanja, zatem pa še v osmini finala. Lani je bila naša zasedba od nemške boljša še na Wagnerjevem memorialu na Poljskem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Igro Nemcev sicer zelo dobro organizira podajalec Jan Zimmermann, ki, ob Georgu Grozerju, vselej lahko računa tudi na prodorna srednja blokerja Antona Brehmeja in Tobiasa Kricka, prav tako pa ne gre pozabiti še na sprejemalca Erika Röhrsa, ki se je še posebej izkazal na tekmi proti Čilu. Slovenski selektor Fabio Soli ne glede na to poudarja, da bo bolj pomembno, kakšne vrste odbojko bo na jutrišnjem srečanju prikazala Slovenija. 

Fabio Soli
Fabio Soli FOTO: Damjan Žibert

"Na naših hrbtih nosimo breme tekme z Bolgarijo, iz katere se moramo učiti in pomembne stvari prenesti na tekmo z Nemčijo. Dobro se zavedamo, kdaj naš način odbojke funkcionira in kaj je potrebno storiti, da do tega pridemo. A včasih je za nas prav to težko, torej na igrišču uresničiti naše ideje, kar smo še posebej videli v prvem delu tekme z Bolgarijo. Proti Nemčiji se bomo srečali s fizično zelo močno ekipo, z veliko moči v napadu in s podobnim modelom igre, kakršnega igrajo Bolgari. Na to moramo biti pripravljeni. Predvsem na močne napadalce ter njihov dober blok in obrambo. Imajo veliko visokih in prodornih igralcev, zato bomo morali igrati pametno, na dolge izmenjave, biti disciplinirani v bloku in obrambi. Ne smemo si privoščiti veliko napak in to bo ključno za to tekmo."

Preberi še Vinčić: Čutim, da je napočil čas, da vrnem odbojki in ljudem

V slovenskem taboru se na dvoboj že intenzivno pripravljajo in po besedah korektorja Tončka Šterna je tekma z Bolgarijo, ki so jo naši odbojkarji izgubili po petih nizih, bolj kot ne pozabljena, misli pa so že usmerjene v jutrišnji dan. "Nemci imajo zelo fizično ekipo, a mislim, da vseeno ne toliko kot Bolgari. Vemo, da nam nevarnost preti z vseh strani. Na mestu korektorja igra Georg Grozer, ki kljub svojim letom še vedno sodi med najboljše igralce na tem položaju. Vemo tudi, da Nemci igrajo zelo fizično odbojko in mislim, da je ta tekma za nas lahko dobra šola. Jutri se bomo morali namreč pokazati v drugačni luči, najbolj pomembno pa bo, da bomo na naši strani igrišča zbrani, da bomo odigrali sfokusirano od prve točke in da ne bomo dopustili Nemčiji, da povede, tako kot je včeraj Bolgarija, ko nam je ušla za tri ali štiri točke. Potem bo zares težko igrati. Zavedamo se, da je jutrišnja tekma odločilna, tako da bomo morali iti na vse ali nič. Pozabili smo na to tekmo, se skoncentrirali, spočili, manjka le še video analiza. Kot sem že dejal, bo najbolj pomembna naša stran in da bomo odservirali boljše, pomaknili sprejem na nemški strani od mreže, da nam bo potem dosti lažje v bloku in obrambi," je za uradno spletno stran OZS.

Slovenija in Nemčija sta stari znanki z zadnjih velikih tekmovanj, več uspeha pa imajo naši odbojkarji.
Slovenija in Nemčija sta stari znanki z zadnjih velikih tekmovanj, več uspeha pa imajo naši odbojkarji. FOTO: Damjan Žibert

Pred zadnjimi tekmami skupine E imajo najboljši izkupiček Bolgari, ki so si z dvema zmagama že zagotovili uvrstitev v osmino finala, za drugo mesto, ki še vodi v nadaljnje tekmovanje, pa se bosta tako pomerili Slovenija in Nemčija. Obračun v dvorani Mall of Asia se bo začel ob 15. uri.

V skupini D, s katero se bo v osmini finala križala skupina E, so si dve zmagi priigrali Američani, ki so že uvrščeni v izločilne boje, za drugo mesto pa se borita Kuba in Portugalska, v boljšem položaju je slednja.

odbojka sp slovenija nemčija
Naslednji članek

Dve veliki presenečenji: Finci premagali Francoze, Belgijci Italijane

Naslednji članek

Vinčić: Čutim, da je napočil čas, da vrnem odbojki in ljudem

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256