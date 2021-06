Slovenci proti Nizozemcem po tretjo zaporedno zmago

Slovenski selektor Alberto Giuliani ves čas poudarja, da lahkih nasprotnikov v Ligi narodov ni, zato tudi na tekmah proti Nizozemski, Argentini in Nemčiji pričakuje hud boj: " Začenja se drugi krog tekem proti trem zahtevnim tekmecem. Vsaka tekma bo poglavje zase. Ves čas ponavljam, da so prav vse ekipe zares kakovostne, in zato moramo k vsem tekmam pristopiti z največjo mero zbranosti. V Ligi narodov spremljamo prelepo odbojko ." Z Nizozemci se Slovenci dobro poznajo in čeprav naša vrsta v tem dvoboju velja za favorita, reprezentančni prosti igralec Jani Kovačič meni, da so nasprotniki lahko izjemno nevarni in da bo ritem treh tekem znova precej naporen: " Nizozemce zelo dobro poznamo, informacije o njih imamo in z njimi smo se že večkrat srečali. So kakovostni, imajo odlične posameznike in ne bo tako lahko zmagati. Po drugi strani je priprava na tekme v Ligi narodov nekoliko otežena, saj selektorji igralce rotirajo in ne vemo povsem, kakšno zasedbo bomo imeli na drugi strani. Naredili bomo vse, da pridemo do zmage. Drugo tekmo imamo proti Argentini, in to že ob desetih zjutraj naslednji dan, zato bo zares malo časa za počitek. Ob taki uri smo nazadnje igrali v mlajših kategorijah, kot kadeti in mladinci. Pestro bo. Sledijo še Nemci, ki jih vsekakor želimo premagati. Na vseh treh tekmah bomo skušali priti do kar največjega izkupička, a se zavedamo, da bo to težko ."

Naš podajalec Dejan Vinčićv izjavi za spletno stran OZS poudarja, da so pogoji za vse reprezentance enaki, zato se v našem taboru z urniki, med drugim z zgodnjo uro tekme z Argentino, in vsem, kar sodi zraven, ne obremenjujejo: "Situacija je, kakršna je, za vse je enako. Med pripravami se nismo posebej pripravljali na zgodnejše termine. Trenirali sicer smo, nismo pa se uigravali. Zavedamo se, da je celotna Liga narodov kompleksna, zakomplicirana in težka. A komaj smo jo čakali in končno tudi dočakali, zato nimamo prav nobenih razlogov za jokanje in pritoževanje. Vsi smo na istem. Po tekmi z Nizozemsko se moramo čim prej regenerirati, oditi spat čim bolj zgodaj in zjutraj zmagati proti Argentini."

Slovenski odbojkarji, ki so s porazom proti Srbiji in zmagama proti Italiji in Poljski zelo dobro začeli turnir v Riminiju, trenutno zasedajo šesto mesto na lestvici. Prvi so Brazilci, drugi Francozi, tretji pa Japonci.