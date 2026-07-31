Slovenci proti Poljakom za finale Lige narodov

Slovenski odbojkarji so se od leta 2021 že petkrat prebili na zaključni turnir, letos so se še četrtič uvrstili v polfinale, a tako želenega odličja doslej še niso osvojili. Po torkovi četrtfinalni zmagi nad Turčijo (3:0) bodo novo priložnost za to iskali v soboto, ko se bodo v polfinalu merili s Poljaki. Ti so v četrtfinalu s 3:1 premagali Ukrajince. Poljska je namreč prva reprezentanca na svetovni jakostni lestvici, medtem ko je Slovenija peta. Branilci naslova in dvakratni prvaki lige so letošnji redni del končali na drugem mestu z enakim izkupičkom kot tretji Slovenci, toda trikratni svetovni in dvakratni evropski prvaki niso igrali s povsem udarno zasedbo. To so izbranci selektorja Fabia Solija na prvem turnirju v Liyiju v razburljivi tekmi tudi premagali s 3:2 v nizih.

Rok Možič bo tudi proti Poljakom eno največjih slovenskih orožij. FOTO: Volleyball World

"Zavedati se moramo, da zmoremo in da lahko naredimo dobro delo. Nasprotnik je verjetno trenutno najboljša ekipa na svetu, vendar pa bomo tudi mi imeli svoje priložnosti, ko bomo lahko nadzorovali določene situacije, še posebej tiste, ki so odvisne od naše igre. Igrati moramo tako, kot znamo, se ne pretvarjati, da smo popolni, ampak preprosto igrati po svojih najboljših močeh. Zaslužimo si mesto med najboljšimi štirimi, sploh glede na pot, ki smo jo prehodili v celotni sezoni," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Soli. "Zelo pomembno bo, kako bomo reagirali, ko bo žoga na naši strani. Kakšna bo organizacija napada in igre za menjavo. Vsakič, ko bomo dobili priložnost za protinapad, bomo morali biti zelo potrpežljivi. Nasprotnik je vrhunska ekipa, sploh v bloku in obrambi. Morali bomo biti potrpežljivi ter včasih tudi dvakrat, trikrat ali štirikrat poskusiti zaključiti točko. Tekmo moramo začeti maksimalno, se boriti od prve do zadnje točke," je dodal slovenski kapetan Tine Urnaut.

Slovenski odbojkarji so v dozdajšnjem delu Lige narodov navdušili s svojimi predstavami. FOTO: volleyballworld

Tudi podajalec Uroš Planinšič poudarja, da je najpomembneje to, kako se bodo stvari odvijale na slovenski strani mreže: "Čaka nas težko pričakovani polfinale. Želje in ambicije so visoke. Na drugi strani stoji verjetno trenutno najboljša ekipa na svetu. Zagotovo nas čaka težka naloga, ampak predvsem se moramo osredotočiti na našo stran, kjer lahko iščemo svoje priložnosti. Prepričan sem, da nismo brez možnosti za zmago in s takšno miselnostjo moramo začeti tekmo."