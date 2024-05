Slovenci še nikoli višje na lestvici

Ob Poljakih so pred našimi odbojkarji tako le še Italijani, Američani in Japonci, v prvi deseterici pa najdemo še Brazilce na 6., Francoze na 7., Argentince na 8., Kubance na 9. in Nemce na 10. mestu. Slovenci so bili v svetovni razvrstitvi doslej najvišje uvrščeni 24. junija 2021, ko so po koncu Lige narodov v Riminiju zasedali 6. mesto.