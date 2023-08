Slovenci sredi Krakova pometli s Poljsko

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca ima pred sabo le še zadnjo pripravo pred evropskim prvenstvom, ki se bo začelo 28. avgusta. Varovanci romunskega stratega Gheorgheja Cretuja na Poljskem sodelujejo na Wagnerjevem memorialu. Slovenci so na prvi tekmi turnirja pred več kot 15 tisoč glasnimi navijači prepričljivo premagali domače Poljake, ki so aktualni zmagovalci nedavno končane Lige narodov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Igra slovenske odbojkarske reprezentance bo predstavljala veliko težavo za vsakogar od nasprotnikov. To je strategija, s katero se je priprav na letošnje poletje lotil selektor Gheorghe Cretu. V Ligi narodov igra ni bila na želeni ravni. Sploh ne na zaključnem turnirju v Gdansku, kjer se je četrta reprezentanca z zadnjega svetovnega prvenstva poslovila v četrtfinalu. To je pomenilo še veliko dodelav v sistemu s tremi sprejemalci, a vsi v izbrani vrsti so verjeli, da lahko naredijo naslednji korak.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Prijateljska obračuna z Egipčani in Kamerunci nista bila pravi pokazatelj, zato so vsi z nestrpnostjo čakali močan pripravljalni turnir v Krakovu. Igrati z zmagovalci Lige narodov Poljaki je na eni strani velika motivacija, na drugi pa preizkus za sistem, v katerem se je Slovenija odlično znašla. Tine Urnaut (10 točk), Klemen Čebulj (17 točk), Rok Možič (17 točk), Gregor Ropret, Jan Kozamernik, Alen Pajenk in Jani Kovačič so imeli odgovore za gostitelje turnirja. Uvodni niz so dobili s 25:21, v drugem so bili uspešnejši s 25:18, dvoboj pa so zaključili s 25:21 in lahko zdaj mirno zrejo proti naslednjemu obračunu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Čaka jih spopad z aktualnimi evropskimi in svetovnimi prvaki Italijani, kjer bo za uspeh potrebno odigrati vsaj tako dobro kot proti Poljakom. Jasno je, da Slovencem igra tekmeca ne leži. Vsaj tako je bilo nazadnje, ko so se z njimi pomerili v polfinalu svetovnega prvenstva.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Slovencem ljuba Tauron Arena Krakov

Slovenija se v Tauron Areni Krakov počuti zelo domače. S Poljaki so se, v razprodani dvorani, udarili že v osmini finala evropskega prvenstva 2017 in tudi takrat, pod taktirko Slobodana Bobe Kovača, premagali gostitelje, poskrbeli za šok v vrstah kandidatov za naslov evropskih prvakov. Poljake so nato Slovenci premagali še v polfinalu evropskega prvenstva 2019 v Stožicah in 2021 v Katovicah. Slovenija torej predstavlja trn v peti ene najboljših odbojkarskih reprezentanc na svetu.

Varovanci Nikole Grbića so se tokrat Slovencem zoperstavili brez Mateusza Bieneka (mudi se v Berlinu, kamor so ga poslali po drugo zdravniško mnenje) in Bartosza Kureka, ki naj bi bil po poškodbi pripravljen že za naslednjo tekmo turnirja. Po zmagi Slovencev je prvi o porazu spregovoril srbski selektor rdeče-belih in dejal, da je za njimi sklop zahtevnih priprav v Zakopanah, kjer so delali predvsem na fizični pripravljenosti in igri v obrambi, a jasno je, da to ne more biti izgovor za poraz pred 15 tisoč gledalci, kjer so Slovenci v vseh elementih igre nadigrali slovitega tekmeca.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke