Odbojka

Slovenci tudi v drugo boljši od japonskega prvoligaša

Tokio, 06. 09. 2025 14.33 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Avtor
M.J.
Odbojkarska reprezentanca Slovenije, ki je zadnji sklop priprav pred tretjim svetovnim prvenstvom opravila na Japonskem, je odigrala še drugo pripravljalno tekmo proti japonskemu prvoligašu Osaka Blazers Sakai in slavila s 3:0.

Za varovanci italijanskega stratega na slovenski klopi, Fabia Solija, je še druga preizkušnja v sklopu priprav na svetovno prvenstvo, ki bo med 12. in 28. septembrom potekalo na Filipinih. Po četrtkovi pripravljalni tekmi s prvoligašem Osaka Blazers Sakai, so danes odigrali še drugi medsebojni obračun pred odhodom na lokacijo njihovega tretjega svetovnega prvenstva. Slovenci so namreč na mundialu prvič nastopili leta 2018, v boj za svetovno krono pa so se podali še leta 2022, ko so nastop zaključili na visokem 4. mestu.

V primerjavi z nastopi v Ligi narodov je slovenska reprezentanca okrepljena z dvema dolgoletnima reprezentantoma. Za podajalca z bogatimi izkušnjami Grego Ropreta in odličnega blokerja Alena Pajenka bo letošnje svetovno prvenstvo že tretje. Pajenk je po drugi pripravljalni tekmi na Japonskem za uradno spletno stran OZS povedal: "Ti dve tekmi z Osako sta zagotovo dobrodošli za nas, saj je bilo od zadnje tekme, ki smo jo odigrali v sklopu Lige narodov pa do sedaj, kar nekaj časa. Obe tekmi sta dali dober vpogled v stanje, v katerem smo, sploh zame in Grego Ropreta, ki sva se reprezentanci pridružila naknadno. Mislim, da smo formo sedaj ujeli, teh zadnjih nekaj dni pred svetovnim prvenstvom pa bomo izkoristili, da popravimo napake, ki jih delamo, da bomo na prvenstvo prišli maksimalno pripravljeni."

Alen Pajenk
Alen Pajenk FOTO: Luka Kotnik

Tudi tokrat sta ekipi odigrali še dodatni četrti niz, boljša nasprotnica pa je bila tudi tokrat Slovenija s 25:16. Slovenci se zdaj selijo na Filipine, kjer bodo opravili še zadnje treninge pred začetkom težko pričakovanega svetovnega prvenstva. Pred uvodno tekmo na mundialu, ki jo bodo odigrali 13. septembra proti reprezentanci Čila v skupini E, jih čakata še dve pripravljalni tekmi, ki ju bodo v Manili odigrali z Iranom in Argentino.

Soli bo lahko v Manili na Filipinih računal na 14 odbojkarjev: podajalca Gregor Ropret in Nejc Najdič, korektorja Tonček Štern in Nik Mujanović, srednji blokerji Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar in Janž Janez Kržič, sprejemalci Tine Urnaut, Žiga Štern, Rok Bračko in Luka Marovt ter prosta igralca Jani Kovačič in Grega Okroglič.

odbojka slovenija
