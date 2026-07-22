Slovenci v izločilne boje kot tretji v Ligi narodov, tam jih čakajo Turki

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S tekmo med ZDA in Poljsko, ki se je odvijala v Chicagu, se je zaključil prvi del Lige narodov, v kateri nastopa 18 najboljših reprezentanc sveta. Slednje smo v treh tednih in v okviru devetih turnirjev spremljali na Kitajskem, Japonskem, Poljskem, v Kanadi, Braziliji, Franciji, Sloveniji, Srbiji in ZDA, vse ekipe pa so odigrale po 12 tekem.

Slovenija je v rednem delu elitne Lige narodov zabeležila kar deset zmag in le dvakrat izgubila. FOTO: OZS

Najuspešnejši so bili Japonci, ki na v boju s tekmeci niso izgubili niti enkrat, kar doslej ni uspelo še nobeni reprezentanci. Na drugem mestu na lestvici najdemo Poljake z 10 zmagami in dvema porazoma, z enakim izkupičkom, a tremi točkami manj, tretje mesto zaseda slovenska izbrana vrsta, ki je tudi letos navdušila z izjemnimi predstavami.

Slovenija pod vodstvom Fabia Solija je namreč zabeležila zmage nad Kitajci, Poljaki, Kubanci, Kanadčani, Bolgari, Brazilci, Nemci, Iranci, Turki in Srbi, izgubila pa le z Japonci in Italijani.

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Na četrtem mestu so redni del Lige narodov zaključili aktualni svetovni prvaki Italijani, na petem Američani, zadnji dve mesti na finalu v Ningboju pa sta po hudem boju pripadli Turkom in Ukrajincem. Oboji se bodo v boj za odličja podali prvič.

Fabio Soli FOTO: Aljoša Kravanja

Osmo mesto je pripadlo Kitajcem, ki so tekmovanje končali na zadnjem mestu, a jih je pred izpadom iz Lige narodov rešila organizacija zaključnega turnirja in s tem najmanj 8. mesto. Nepričakovano v finalu ne bo aktualnih olimpijskih prvakov Francozov, aktualnih svetovnih podprvakov Bolgarov in vselej odličnih Brazilcev, od VNL pa se poslavljajo Kanadčani, ki so, enako kot Kitajci, zmagali le enkrat.

Pred našimi odbojkarji je zdaj le še zaključni turnir, ki ga bodo začeli z obračunom s Turki. Z njimi so se pomerili prav pred dnevi v Beogradu in zmagali s 3:1. Preostali trije četrtfinalni dvoboji so: Japonska – Kitjaska, Poljska – Ukrajina in ZDA – Italija.

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Dve tekmi četrtfinala bosta na sporedu 29. julija, še dve pa dan kasneje. Polfinale bo 1. avgusta, boj za bron in zlato pa se bo vnel 2. avgusta.