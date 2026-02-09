Slovenci v Ljubljani s svetovni prvaki in podprvaki

Slovenske odbojkarje bomo v elitni Ligi narodov, ki se odvija pod okriljem Mednarodne odbojkarske zveze, spremljali šestič. Uvodni nastopi jih čakajo v Linjiju, kjer bodo prvo tekmo odigrali 10. junija, ob 10.30 po slovenskem času, pomerili pa se bodo z gostitelji Kitajci. Dan kasneje, ob 14. uri, bodo njihovi tekmeci aktualni zmagovalci VNL, Poljaki. Sledil bo dan premora, ki bo naši vrsti omogočil boljšo pripravo na obračun s Kubo, ki se bo začel 13. junija, ob 14. uri, medtem ko se bodo naši fantje za konec prvega turnirja 14. junija, ob 14. uri, pomerili še z Japonci.
Drugi turnir Lige narodov se bo odvijal v Ljubljani, naši odbojkarji pa se bodo pred svojimi zvestimi navijači, 24. junija, najprej srečali s Kanadčani, ki v svetovni razvrstitvi zasedajo 10. mesto. V četrtek, 25. junija, jih čaka dvoboj z aktualnimi svetovnimi podprvaki Bolgari, v soboto, 27. junija, pa še obračun s tretjo reprezentanco sveta, Brazilijo. Zadnji nasprotniki varovancev selektorja Fabia Solija bodo aktualni svetovni prvaki Italijani, s katerimi se bodo udarili v nedeljo, 28. junija. Vse štiri tekme v Stožicah bodo Slovenci odigrali ob 20.30.
Zadnji turnir rednega dela tekmovanja se bo za naše odbojkarje odvijal med 15. in 19. julijem v Beogradu. Tam se bodo prvi dan turnirja merili z Nemci (ob 13. uri) in imeli takoj zatem dan počitka. V petek, 17. julija, bodo na drugi strani mreže stali Iranci (ob 20. uri), 18. julija pa še Turki (16.30). Za konec bodo njihovi nasprotniki Srbi, obračun se bo začel ob 20. uri.
Na zaključni turnir, ki ga bomo med 29. julijem in 2. avgustom spremljali v Ningboju na Kitajskem, se bo uvrstilo najboljših osem reprezentanc. V boj za odličja se je naša izbrana vrsta doslej podala že štirikrat, od tega je trikrat osvojila četrto mesto.
