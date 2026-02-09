Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Odbojka

Slovenci v Ljubljani s svetovni prvaki in podprvaki

Ljubljana, 09. 02. 2026 14.35 pred 6 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Slovenski odbojkarji na Filipinih

Slovenski odbojkarji so dobili tekmece v elitni Ligi narodov. Nastope bodo začeli 10. junija v Linjinu z obračunom proti Kitajcem, na turnirju v Ljubljani pa naše fante čakajo izjemni obračuni s svetovnimi prvaki Italijani, svetovnimi podprvaki Bolgari in tretjeuvrščeno reprezentanco sveta Brazilijo.

Alen Pajenk
Alen Pajenk
FOTO: FIVB

Slovenske odbojkarje bomo v elitni Ligi narodov, ki se odvija pod okriljem Mednarodne odbojkarske zveze, spremljali šestič. Uvodni nastopi jih čakajo v Linjiju, kjer bodo prvo tekmo odigrali 10. junija, ob 10.30 po slovenskem času, pomerili pa se bodo z gostitelji Kitajci. Dan kasneje, ob 14. uri, bodo njihovi tekmeci aktualni zmagovalci VNL, Poljaki. Sledil bo dan premora, ki bo naši vrsti omogočil boljšo pripravo na obračun s Kubo, ki se bo začel 13. junija, ob 14. uri, medtem ko se bodo naši fantje za konec prvega turnirja 14. junija, ob 14. uri, pomerili še z Japonci.

Preberi še Slovenska odbojka 2025: ženski vzpon in moško novo poglavje

Drugi turnir Lige narodov se bo odvijal v Ljubljani, naši odbojkarji pa se bodo pred svojimi zvestimi navijači, 24. junija, najprej srečali s Kanadčani, ki v svetovni razvrstitvi zasedajo 10. mesto. V četrtek, 25. junija, jih čaka dvoboj z aktualnimi svetovnimi podprvaki Bolgari, v soboto, 27. junija, pa še obračun s tretjo reprezentanco sveta, Brazilijo. Zadnji nasprotniki varovancev selektorja Fabia Solija bodo aktualni svetovni prvaki Italijani, s katerimi se bodo udarili v nedeljo, 28. junija. Vse štiri tekme v Stožicah bodo Slovenci odigrali ob 20.30.

Fabio Soli
Fabio Soli
FOTO: Damjan Žibert

Zadnji turnir rednega dela tekmovanja se bo za naše odbojkarje odvijal med 15. in 19. julijem v Beogradu. Tam se bodo prvi dan turnirja merili z Nemci (ob 13. uri) in imeli takoj zatem dan počitka. V petek, 17. julija, bodo na drugi strani mreže stali Iranci (ob 20. uri), 18. julija pa še Turki (16.30). Za konec bodo njihovi nasprotniki Srbi, obračun se bo začel ob 20. uri.

Preberi še Ljubljančani do 16., Mariborčanke pa do 21. pokalne lovorike

Na zaključni turnir, ki ga bomo med 29. julijem in 2. avgustom spremljali v Ningboju na Kitajskem, se bo uvrstilo najboljših osem reprezentanc. V boj za odličja se je naša izbrana vrsta doslej podala že štirikrat, od tega je trikrat osvojila četrto mesto.

odbojka liga narodov

Hayes po poti McDonalda, Randolpha, Tobeyja, Morgana in Neba

Ljubljančani do 16., Mariborčanke pa do 21. pokalne lovorike

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534