Slovenci v Ljubljani s svetovni prvaki in podprvaki

Alen Pajenk FOTO: FIVB

Slovenske odbojkarje bomo v elitni Ligi narodov, ki se odvija pod okriljem Mednarodne odbojkarske zveze, spremljali šestič. Uvodni nastopi jih čakajo v Linjiju, kjer bodo prvo tekmo odigrali 10. junija, ob 10.30 po slovenskem času, pomerili pa se bodo z gostitelji Kitajci. Dan kasneje, ob 14. uri, bodo njihovi tekmeci aktualni zmagovalci VNL, Poljaki. Sledil bo dan premora, ki bo naši vrsti omogočil boljšo pripravo na obračun s Kubo, ki se bo začel 13. junija, ob 14. uri, medtem ko se bodo naši fantje za konec prvega turnirja 14. junija, ob 14. uri, pomerili še z Japonci.

Drugi turnir Lige narodov se bo odvijal v Ljubljani, naši odbojkarji pa se bodo pred svojimi zvestimi navijači, 24. junija, najprej srečali s Kanadčani, ki v svetovni razvrstitvi zasedajo 10. mesto. V četrtek, 25. junija, jih čaka dvoboj z aktualnimi svetovnimi podprvaki Bolgari, v soboto, 27. junija, pa še obračun s tretjo reprezentanco sveta, Brazilijo. Zadnji nasprotniki varovancev selektorja Fabia Solija bodo aktualni svetovni prvaki Italijani, s katerimi se bodo udarili v nedeljo, 28. junija. Vse štiri tekme v Stožicah bodo Slovenci odigrali ob 20.30.

Fabio Soli FOTO: Damjan Žibert

Zadnji turnir rednega dela tekmovanja se bo za naše odbojkarje odvijal med 15. in 19. julijem v Beogradu. Tam se bodo prvi dan turnirja merili z Nemci (ob 13. uri) in imeli takoj zatem dan počitka. V petek, 17. julija, bodo na drugi strani mreže stali Iranci (ob 20. uri), 18. julija pa še Turki (16.30). Za konec bodo njihovi nasprotniki Srbi, obračun se bo začel ob 20. uri.