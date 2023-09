Prvi niz je pod streho (25:22), v drugem izenačeno

Francozi, aktualni olimpijski prvaki, so lani na svetovnem prvenstvu zasedli peto mesto, na letošnjem evropskem prvenstvu pa na dosedanjih osmih tekmah zabeležili šest zmag in dva poraza. Prvič so se opekli v prvem delu tekmovanja, potem ko so bili v četrtem krogu v Tel Avivu s 3:1 boljši Romuni, a na koncu vseeno zasedli prvo mesto v skupini D. S 3:0 so bili boljši od Turkov, Izraelcev in Grkov, s 3:1 pa od Portugalcev. V osmini finala so po tesnem dvoboju po treh nizih v Varni izločili Bolgare, v četrtfinalu pa se z enakim rezultatom oddolžili Romunom. V polfinalu je bila s 3:0 boljša Italija.