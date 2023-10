Kvalifikacije za OI: Slovenci v lovu za olimpijskimi sanjami

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se danes v Tokiu meri z reprezentanco Japonske. Kot smo lahko pred tekmo videli na družabnih omrežjih, je zanimanje za tekmo ogromno. Dvorana je napolnjena do zadnjega kotička, kar pomeni, da so Slovenci pod še večjim pritiskom. Današnja tekma je odločilna, saj so si Američani s šestimi zaporednimi zmagami in trenutno prvim mestom že zagotovili olimpijsko poletje. Japonci zasedajo drugo mesto zaradi boljšega razmerja v nizih. Točk imajo 12, ravno toliko kot Slovenci na tretjem. Prvouvrščeni državi imata na koncu zagotovljeno vozovnico v Pariz.

TRENUTNO STANJE NA LESTVICI:

Za razliko od včerajšnje tekme proti Američanom je danes stanje popolnoma drugačno. Vsaj tako kaže na začetku. V ekipo se je po krajši bolezni vrnil kapetan Tine Urnaut. Slovenija vodi 6:2.

Slovenija je srečanje dobro začela, vodi 4:1!

Tekma se je začela in Slovenci so povedli z 1:0!

Ljubitelji odbojke, lep pozdrav!