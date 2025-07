Italijani dobili prvi niz, Slovenci pokazali dobro igro

Po zanesljivih zmagah proti Kanadi in Nizozemski jih zdaj čaka najtežji preizkus doslej: obračun s svetovnimi prvaki iz Italije. Ti so že na začetku prvega niza nakazali, da ne bodo dovolili velikih presenečenj, a Slovenci so se na drugi strani zelo dobro pripravili, predvsem pa bili zelo enakovreden nasprotnik.

Italijani so v dvoboj vstopili odločno in hitro prevzeli pobudo. Povedli so s 3:1, nato pa prednost povišali na 9:5. V Ljubljano so pripotovali v najmočnejši postavi, z vsemi nosilci igre, med njimi tudi na primer zvezdnik Alessandro Michieletto, ki je že v preteklosti povzročal precej težav slovenski reprezentanci.

A slovenska ekipa se kljub slabšemu začetku ni predala. Po asu Roka Možiča so izenačili na 12:12, nekaj točk kasneje pa je bil po učinkovitem napadu Žige Šterna rezultat znova poravnan – 14:14. Štern je bil razpoložen tudi pri začetnih udarcih, Možič pa je z odločnim zaključkom popeljal Slovenijo v vodstvo s 17:15.

Stožice so bile na nogah, vzdušje izjemno, a Italijani so znova pokazali svojo kakovost. V končnici prvega niza so obrnili rezultat, povedli s 23:20 in niz zaključili v svojo korist z izidom 25:22.