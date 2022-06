Slovenski odbojkarji v noči na sredo najprej z Američani

Arena BRB Nilson Nelson v brazilski prestolnici bo od srede do nedelje prizorišče prvega turnirja Lige narodov. Slovenci se bodo med odbojkarsko elito dokazovali drugič, premierni nastop v Ligi narodov so dočakali lani, ko so v Riminiju v Italiji osvojili četrto mesto.

V Brasilii se bodo pomerili z ZDA, Brazilijo, Avstralijo in Kitajsko, na turnirju pa bodo igrali še Japonska, Iran in Nizozemska. Preostale reprezentance bodo tekmovale v Ottawi. V kanadski prestolnici se bodo merile domača reprezentanca, Poljska, Francija, Srbija, Argentina, Italija, Nemčija in Bolgarija.

Po turnirjih v Braziliji in Kanadi se bodo reprezentance pomešale in se med seboj srečale na Filipinih in v Bolgariji, tretja turnirja pa bosta julija gostila Japonska in Poljska.