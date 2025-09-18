Svetli način
Odbojka

Slovenci v ponedeljek proti Američanom, senzacionalno slovo Brazilcev

Ljubljana, 18. 09. 2025 17.09 | Posodobljeno pred 1 uro

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca, ki si je z včerajšnjo zmago nad Nemčijo na svetovnem prvenstvu v Manili zagotovila uvrstitev v izločilne boje, se bo za četrtfinale pomerila z izbrano vrsto ZDA. Obračun na prvenstvu, polnem presenečenj, bo na sporedu v ponedeljek, ob 14. uri.

Slovenski odbojkarji so svoje tretje svetovno prvenstvo začeli v skupini E, v kateri so uvodoma premagali Čile, v drugem krogu pa po hudem boju in petih nizih klonili proti Bolgarom. Na odločilni tekmi so varovanci Fabia Solija odpravili Nemce in se kot drugouvrščena reprezentanca skupine prebili v izločilne boje. Naše fante v ponedeljek tako čaka obračun z Američani, ki so bili precej prepričljivi na dvobojih s Kolumbijo, Portugalsko in Kubo ter se veselili prvega mesta v skupini D. Drugo mesto so na koncu osvojili portugalski odbojkarji, ki jih čaka dvoboj z Bolgari, od nadaljnjega tekmovanja pa so se kar nekoliko presenetljivo poslovili Kubanci.

Alen Pajenk
Alen Pajenk FOTO: FIVB

V skupini A je prvo mesto osvojila Tunizija, odbojkarji Filipinov pa so bili že na pragu novega presenečenja. Potem ko so si v boju z Egipčani priigrali zgodovinsko prvo zmago na svetovnih prvenstvih, so po petih nizih že premagali Iran in se pred 14000 navijači veselili uvrstitve v osmino finala, nato pa je video preverjanje odločilo v korist tekmecev, ki so potem v razburljivi končnici slavili z 22:20 in napredovali v osmino finala. 

Tunizijci se bodo za uvrstitev v četrtfinale pomerili s Čehi, ki so zdržali pritisk in na odločilni tekmi s 3:0 premagali Kitajce, si zagotovili drugo mesto v skupini, obenem pa iz nadaljnjega tekmovanja izločili ene od favoritov prvenstva, Brazilce. Južnoameričani, ki se lahko pohvalijo s številnimi odličji in ki so na zadnjem svetovnem prvenstvu na Poljskem in v Sloveniji v boju za bron premagali prav našo izbrano vrsto, še nikoli doslej niso izpadli pred osmino finala. Prvo mesto v skupini H so si zagotovili Srbi, ki so bili po težkem porazu s Čehi že v izgubljenem položaju, nato pa so najprej s 3:0 premagali Kitajce, zatem pa z enakim rezultatom nepričakovano še Brazilce.

V skupini B ni prišlo do presenečenj, saj so Poljaki upravičili vlogo favoritov in si s tremi zmagami zanesljivo priigrali prvo mesto, drugi pa so bili Nizozemci. Skupina B se bo v nadaljevanju križala s skupino G, v kateri so bili prvi favoriti Japonci, ki pa so se opekli že na prvi tekmi proti Turčiji, po porazu s Kanadčani v drugem krogu skupinskega dela pa je bilo že jasno, da jih ne bomo spremljali v izločilnih bojih. Poljski odbojkarji se bodo tako za četrtfinale merili s Kanadčani, Turki pa z Nizozemci.

V skupini C smo bili prav tako priča velikemu presenečnju, saj so že po skupinskem delu tekmovanja izpadli aktualni olimpijski prvaki Francozi. Le-ti so še imeli možnosti za preboj v osmino finala, a so na zadnji tekmi z 2:3 izgubili z Argentinci, ki so nato osvojili prvo mesto, na drugem pa so prvi del odbojkarskega mundiala zaključili Finci, ki jim strokovnjaki pred prvenstvom niso napovedovali veliko možnosti za napredovanje. 

Skupina C se bo v izločilnih bojih križala s skupino F, v kateri so za prve favorite veljali aktualni svetovni prvaki Italijani, ki pa so se morali pred morebitnim izpadom s prvenstva reševati na zadnji tekmi z Ukrajino, saj so pred tem nepričakovano klonili v boju z Belgijci. Ti so s tremi zmagami osvojili prvo mesto v skupini F in se bodo za četrtfinale pomerili s Finci.

Tekme osmine finala bodo na sporedu med 20. in 23. septembrom v dvorani Mall of Asia v Manili. Slovenci in Američani se bodo srečali 22. septembra, ob 14. uri.

odbojka sp slovenija brazilija
