Slovenci v (skorajda) razprodanih Stožicah v lovu na zaključni turnir

Slovenija ima po desetih odigranih tekmah šest zmag in štiri poraze, kar jo uvršča med ekipe, ki se krčevito borijo za prvih sedem mest. Na vrhu so Brazilci (9-1) pred Italijani (8-2), pred Slovenijo pa so še Francozi (7-3), Poljaki (7-3), Japonci (7-4), Kubanci (6-5) in Ukrajinci (6-5).