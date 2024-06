Slovenci za bron proti ranjenim Poljakom: 'Tekma bo spet nekaj posebnega'

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Slovenijo in Poljsko je marsikdo videl v boju za prvo mesto. Ekipi sta v rednem delu zasedli prvo in drugo mesto, a sta obe izgubili polfinalni obračun v Lodžu. Slovenija je izgubila proti Japonski, ki je bila od nje edina boljša tudi v rednem delu, Poljska pa je morala priznati premoč Franciji.

Slovenski odbojkarji si nadvse želijo končati Ligo narodov s kolajno okoli vratu. Pot do nje bo izjemno zahtevna. FOTO: Volleyball World icon-expand

Slovenija je na zadnjih medsebojnih tekmah praviloma uspešnejša od Poljske.

Azijski prvaki so Slovencem že v rednem delu VNL zadali edini poraz, potem ko so bili v Fukuoki boljši s 3:1. Pred tem so bili Japonci prepričljivejši tudi v lanskih kvalifikacijah za OI in v četrtfinalu lanskega zaključnega turnirja Lige narodov.

Premagala jo je v rednem delu, imajo pa od takrat Poljaki nekoliko spremenjeno postavo. Nekaj igralcev manjka, nekaj pa se jih je vrnilo v ekipo na čelu z zvezdnikom Wilfredom Leonom. Na tekmah za tretje mesto ne odloča samo kakovost, a tudi mentalna moč po razočaranju v polfinalu. Kdor bo prej pozabil na razočaranje, bo v prednosti, je pa zagotovo poljska ekipa nekoliko bolj sveža, pomagali ji bodo tudi navijači, tako da izbrance Gheorgheja Cretuja čaka težko delo. "Težko je, to je edina ekipa s katero smo letos izgubili, zdaj že dvakrat. Res smo si želeli zmagati. Na igrišče nismo stopili tako, kot bi morali. Bilo je težko, saj so igrali odlično in nam niso prav ničesar podarili, mi pa smo jim podarili preveč," je za uradno spletno stran OZS o tekmi s Japonci povedal Jan Kozamernik.

"Zdaj se moramo osredotočiti na medaljo, zares si jo želimo osvojiti in za nas bi bila pomembna, da dobro zaključimo VNL in dobro začnemo priprave na olimpijske igre. Imamo kar nekaj samozavesti, ki smo si jo nabrali, a to moramo prikazati še na igrišču. Prišli smo daleč, zares smo prava ekipa in mislim, da si zaslužimo več, kot smo danes prikazali na igrišču. Jutri pričakujemo odlično tekmo. Igrati proti Poljski pred njenimi izjemnimi navijači bo spet nekaj posebnega in nam bo zagotovo dalo še več zagona in dodatno energijo. Upam, da pokažemo dobro predstavo in osvojimo kolajno," še sporoča Kozamernik.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči