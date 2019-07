Slovenci v pripravah na kvalifikacije za OI: 'Treba bo igrati najboljšo odbojko'

Odbojkarska reprezentanca se je zbrala v Kranjski Gori in začela s pripravami na kvalifikacije za olimpijske igre, ki jih bo naša izbrana vrsta odigrala med 9. in 11. avgustom v Gdansku. Tekmeci Slovencev bodo Poljaki, Francozi in Tunizijci. "Treba bo igrati najboljšo odbojko, saj vemo, da so Poljaki, še posebej, ko igrajo doma in Francozi, ki grizejo za vsako žogo, res močni," v en glas sporočajo naši.

Alberto Giuliani FOTO: Damjan Žibert

Slovenski odbojkarji so z zmago v pokalu FIVB Challenger in uvrstitvijo v elitno Ligo narodov izpolnili prvega od treh ciljev v letošnji sezoni.

V tradicionalni pripravljalni bazi na Gorenjskem bo reprezentanca ostali do sobote. Selektor Alberto Giuliani na pripravah lahko računa na vse igralce, štirinajsterici, ki je nastopila v kvalifikacijah za ligo narodov, sta se znova priključila Jan Klobučar in Rok Možič.

Po tednu dni počitka so se znova zbrali v tradicionalni pripravljalni bazi na Gorenjskem, kjer bodo ostali do sobote. Selektor Alberto Giulianina pripravah lahko računa na vse igralce, štirinajsterici, ki je nastopila v kvalifikacijah za Ligo narodov, sta se znova priključila Jan Klobučar in Rok Možič. Italijanski strateg na slovenski klopi priznava, da je teden dni počitka minil prehitro, a po drugi strani pričakuje, da bodo njegovi varovanci še naprej tako prizadevni: "Začetek ni lahek, po enem tednu počitka je težko začeti znova, a turnir v Ljubljani nam je pokazal, kje so naše težave, kaj moramo rešiti. Raven igre bomo morali še dvigniti in se povsem osredotočiti na olimpijske kvalifikacije. Igrali bomo proti močnim ekipam in od igralcev pričakujem enak entuziazem kot doslej. Francija in Poljska veljata za močni ekipi, a tudi mi imamo dobro ekipo in naredili bomo vse, da pridemo na njuno raven. Zagotovo se bomo maksimalno potrudili."

Alen Pajenk FOTO: Damjan Žibert

Eden najbolj izkušeni odbojkarjev v slovenski reprezentanci, Alen Pajenk, poudarja, kako pomembne bodo kvalifikacije za naše fante: "Mislim, da smo formo zelo dobro tempirali za Challenger, kar se je potem tudi odrazilo s prvim mestom in res odlično igro proti Kubancem v finalu. Kvalifikacije za olimpijske igre pa… največja želja vsakega športnika je uvrstiti se na olimpijske igre in tako bo tudi za nas to največje tekmovanje v tej sezoni, kljub temu, da doma gostimo evropsko prvenstvo. Treba bo igrati najboljšo odbojko, saj vemo, da so Poljaki, še posebej, ko igrajo doma in Francozi, ki grizejo za vsako žogo, res močni. Treba bo prikazati tri res vrhunske tekme."

Olimpijski kvalifikacijski turnir bo med 9. in 11. avgustom v Gdansku, tekmeci Slovenije pa bodo Poljska, Francija in Tunizija.

Tudi Alen Šket, slovenski sprejemalec, je pred prvim treningom v dvorani Vitranc potrdil Pajenkove besede: "Spočili smo se, kolikor smo se lahko. Ta teden nam je prišel zelo prav. Zdaj nas čakajo kvalifikacije za olimpijske igre, za nas zelo pomemben turnir, da se skušamo uvrstiti v Tokio. Je pa res, da imamo zelo težko skupino, tu so Poljaki, ki bodo prvič nastopili z Leonom. A ne glede na vse imamo s Poljaki v zadnjih dveh letih dobre izkušnje, saj smo jih vselej premagali. Francozi imajo prav tako zelo dobro ekipo, a z našo pravo igro, z našim pravim pristopom smo zmožni premagati vsakogar v skupini."

Slovenci so imeli malo časa za počitek. FOTO: Damjan Žibert