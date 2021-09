Slovenci in Italijani favoriti skupine B

Prvi zvezdnik izbrane vrste Ivan Zajcev okreva po operaciji kolena, Kubanec z italijanskim potnim listom Osmany Juantorena pa se je po olimpijskih igrah v Tokiu poslovil od reprezentančnega dresa. Največje breme bo tako na podajalcu Simoneju Gianelliju in na vse bolj prodornemu sprejemalcu Alessandru Michielettu .

V skupini B se z največ lovorikami lahko pohvali italijanska reprezentanca, ki je na evropskih prvenstvih doslej zmagala šestkrat, zadnjič leta 2005, na olimpijskih igrah leta 2016 v Riu de Janeiru pa je osvojila srebro. Italijani po nastopu na OI v Tokiu v Ostravo prihajajo v nekoliko pomlajeni zasedbi in z novim selektorjem, Ferdinandom Di Giorgijem .

Za favorite skupine veljajo tudi Slovenci, ki se v zadnjih letih lahko pohvalijo z izjemnimi dosežki – z dvema srebrnima medaljama na evropskih prvenstvih 2015 in 2019, z zmago v evropski ligi leta 2015, z zmagama v tretji in drugi skupini svetovne lige 2016 in 2017 ter z zlatom na tekmovanju FIVB Challenger Cup 2019.

V letošnji sezoni se je naša izbrana vrsta izkazala s četrtim mestom v Ligi narodov in znova dokazala, da lahko vselej računa na visoka mesta. Naši odbojkarji so na EuroVolleyju prvič igrali leta 2001, od leta 2007 naprej pa so redni udeleženci evropskih prvenstev.

Slovenijo prva tekma čaka v petek, ko bo ob 19.55 igrala z domačo reprezentanco Češke. V soboto ob 15.40 sledi obračun s Črno goro, 6. septembra ob 18.40 sledijo Belorusi. Dan pozneje ob 15.40 sledi dvoboj z Bolgari, 8. septembra ob 15.25 pa jih čakajo še Italijani. Vse tekme boste lahko spremljali v neposrednih prenosih na Kanalu A in VOYO.