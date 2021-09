Italijanom trenutno kaže bolje za finale s Slovenijo (1:0)*

Slovenija po veliki zmagi proti domači Poljski čaka na nasprotnika v velikem finalu. V drugem polfinalu se bosta spopadli Srbija in Italija. Favoriti so aktualni evropski prvaki Srbi, čeprav so Italijani med drugim po zmagi proti Sloveniji v skupinskem delu dokazali, da so zelo nevarna reprezentanca. Tekmo si lahko ogledate na Kanalu A in VOYO. Tekma se je začela ob 21:10.

