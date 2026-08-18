Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Odbojka

'Slovenija je zmožna marsičesa, cilj na EP so izločilni boji'

Ljubljana, 18. 08. 2026 14.47 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V. N.M.
Eva Mori Pavlović

Slovenska ženska odbojkarska izbrana vrsta odšteva dneve pred sobotnim začetkom evropskega prvenstva v Turčiji. Varovanke selektorja Alessandra Oreficeja se bodo na uvodni prvenstva stare celine pomerile z nemško reprezentanco, že naslednji dan pa jih čaka "peklenski" obračun z gostiteljicami turnirja. Kapetanka Saša Planinšec in Eva Pavlović Mori obljubljata boj do zadnje kaplje znoja v želji, da bi Slovenke čim dražje prodale svojo kožo.

Izvrstna organizatorka igre (podajalka) Eva Pavlović Mori je v dozdajšnjem delu napornega reprezentančnega poletja, ki je z uvrstitvijo v elitno Ligo narodov že postregel s prvim (zgodovinskim) vrhuncem za slovensko žensko odbojko, pokazala, zakaj je tako pomembna za igro naše izbrane vrste.

S kapetanko Sašo Planinšec sta vodji reprezentance tako na kot ob igrišču. Pavlović Mori je na druženju s predstavniki sedme sile večkrat poudarila, da ima neomajno zaupanje v (trenutni) igralski kader, ki bo v soboto s tekmo proti Nemčiji začel z nastopi na letošnjem evropskem prvenstvu v Turčiji.

Eva Pavlović Mori je s 30 leti ena bolj izkušenih v slovenski ženski odbojkarski izbrani vrsti.
Eva Pavlović Mori je s 30 leti ena bolj izkušenih v slovenski ženski odbojkarski izbrani vrsti.
FOTO: CEV

"Reprezentanca, ki potuje na EP, je bolj zrela kot na začetku letošnjih priprav, ko smo se še malo lovile. Za nami je dolga in zahtevna pot z najlepšim možnim koncem. Z uvrstitvijo v elitno Ligo narodov smo izpolnile enega od največjih ciljev tega poletja, evropsko prvenstvo pa bo povsem druga zgodba," uvodoma pravi 30-letna Goričanka.

Slovenske odbojkarice so od nesrečnega poraza v finalu Evropske lige proti Švedski imele natanko mesec dni časa za pripravo na prvenstvo stare celine. "Zadnje štiri tedne smo dobro izkoristile za pripravo na EP. V tem času smo odigrale tudi lepo število pripravljalnih tekem, ki smo jih zelo dobro izkoristile. Tako da odgovorno trdim, da pripravljene pričakujemo začetek turnirja v Turčiji," k novim zahtevnim preizkušnjam zre Pavlović Morijeva, ki že komaj čaka sobotni obračun z Nemkami.

Eva Pavlović Mori meni, da so Slovenke možne pripraviti lepo presenečenje na evropskem prvenstvu v Turčiji.
Eva Pavlović Mori meni, da so Slovenke možne pripraviti lepo presenečenje na evropskem prvenstvu v Turčiji.
FOTO: Luka Kotnik

"Uvodne tekme na velikih tekmovanjih so vselej neugodne in nepredvidljive. A če bomo prikazale našo prepoznavno igro, imamo lepe možnosti za presenečenje. Tudi druga tekma prvenstva bo z našega zornega kota izjemno zanimiva, saj bomo igrale proti domačinkam Turkinjam, ki imajo izjemno reprezentanco. Vedno je lepo igrati pred polno dvorano in bučnim občinstvom," se Eva Pavlović Mori že veseli boja z izjemnimi tekmicami.

"Naš glavni cilj je dati vse od sebe na vsaki tekmi, pustiti vse na igrišču, da ne bomo ob vrnitvi domov obžalovale zamujenih priložnosti. Videle smo že na obeh finalnih tekmah Evropske lige proti Švedski da, če ne izkoristiš sleherne priložnosti, te tekmice hitro kaznujejo. Moramo biti zbrane in vsako točko odigrati na najvišji možni ravni," Eva spregovori o boleči izkušnji pred dobrim mesecem in pol, ko so Slovenke zapravile lepo priložnost, da bi slavile končno zmago v Evropski ligi.

Eva Pavlović Mori na zadnjem druženju z novinarji pred odhodom na prizorišče EP v Turčiji.
Eva Pavlović Mori na zadnjem druženju z novinarji pred odhodom na prizorišče EP v Turčiji.
FOTO: Damjan Žibert

Kar se rezultatskih ciljev tiče, Pavlović Mori ne beži od visokih ambicij. "Realni cilj je uvrstitev v izločilne boje. Z dobro igro in s kančkom športne sreče bi si z osvojenim tretjim mestom v skupini zagotovile nekoliko lažjega nasprotnika v osmini finala. In če bi do tedaj uspele doseči vrhunec naše pripravljenosti, bi lahko tudi v izločilnih bojih znale mešati štrene najboljšim reprezentancam v Evropi," je dejala Eva.

Slovenija bo poleg tekem z Nemčijo in Turčijo v predtekmovalni ekupini A letošnjega EP-ja odmerila moči še z reprezentancami Latvije, Madžarske in Poljske.

"Če odštejemo tekmi s Turčijo in Poljsko, ki bosta proti nam v vlogi favorita, imamo na ostalih treh tekmah veliko več možnosti za poln izkupiček. Uvrstitev v Ligo narodov pomeni za nas veliko olajšanje in obenem močno brco v zadnjo plat, da na evropskem prvenstvu pokažemo vse, kar smo zmožne. Prepričana sem, da so tudi mlajše igralke pridobile še dodatno na samozavesti in da se bodo čim bolj sproščene podale v vsako tekmo na EP," zaključuje Eva Pavlović Mori.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
odbojka slovenska ženska reprezentanca evropsko prvenstvo novinarska konferenca saša planinšec

Gattuso osramočen ob debiju na klopi Lazia

24ur.com Slovenke po suvereni predstavi prišle 'na okus': Proti Avstrijkam 'na glavo'
24ur.com Planinščeva: Proti Poljakinjam moramo pokazati, da smo iz pravega testa
24ur.com Slovakinje bodo tekmice po meri za pomlajene Slovenke
24ur.com Rokometašice si želijo predčasno zagotoviti EP
24ur.com Hrvat: Medalja? Naučil sem se, da ni dobro napovedovati stvari
24ur.com 'Velika neznanka za tekmice bomo, kar bo naša prednost'
24ur.com Adžić: Verjamem, da si lahko izborimo napredovanje iz skupine
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ronaldo in Georgina prvič po poroki v javnosti, pozornost so pritegnili tudi otroci
Če se bo rodil poleti, je to eno najlepših imen za dečka
Če se bo rodil poleti, je to eno najlepših imen za dečka
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
zadovoljna
Portal
Pozabite na bele superge, to bo glavni trend jeseni
Pretresljive besede po njeni smrti: "Hčerki bom o njej vedno govoril s spoštovanjem"
Pretresljive besede po njeni smrti: "Hčerki bom o njej vedno govoril s spoštovanjem"
Tara Zupančič razkrila, kakšna je bila Milena Zupančič za zaprtimi vrati
Tara Zupančič razkrila, kakšna je bila Milena Zupančič za zaprtimi vrati
Pozabila je kopalke, sledilci pa niso mogli odvrniti pogleda
Pozabila je kopalke, sledilci pa niso mogli odvrniti pogleda
vizita
Portal
Kaj je bolj škodljivo – kajenje ali alkohol? To pravijo zdravniki
Plesen na siru: jo lahko samo odrežete ali mora v smeti?
Plesen na siru: jo lahko samo odrežete ali mora v smeti?
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
Kaj se zgodi, če vzamete zdravilo s pretečenim rokom trajanja?
Kaj se zgodi, če vzamete zdravilo s pretečenim rokom trajanja?
cekin
Portal
Zaradi bratove izdaje je izgubila vse. Po 15 letih je doživela nepričakovan preobrat
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
moskisvet
Portal
Namesto Melanie? Štiri ženske naj bi čakale na svojo priložnost ob Trumpu
Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja
Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja
Vladimir Kličko po smrti igralke prekinil molk: 'Bila je pomemben del mojega življenja'
Vladimir Kličko po smrti igralke prekinil molk: 'Bila je pomemben del mojega življenja'
Tako dobro je videti zvezdnica iz Austina Powersa
Tako dobro je videti zvezdnica iz Austina Powersa
dominvrt
Portal
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
okusno
Portal
Mislite, da dobro kuhate? Karim Merdjadi opozarja, kaj manjka domačim kuharjem
Poletni jedilnik za ves dan: 3 preproste in zdrave ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Poletni jedilnik za ves dan: 3 preproste in zdrave ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
voyo
Portal
Jurski svet: Padlo kraljestvo
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Love Island Adria
Love Island Adria
V modrino
V modrino
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897