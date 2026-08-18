'Slovenija je zmožna marsičesa, cilj na EP so izločilni boji'

Izvrstna organizatorka igre (podajalka) Eva Pavlović Mori je v dozdajšnjem delu napornega reprezentančnega poletja, ki je z uvrstitvijo v elitno Ligo narodov že postregel s prvim (zgodovinskim) vrhuncem za slovensko žensko odbojko, pokazala, zakaj je tako pomembna za igro naše izbrane vrste. S kapetanko Sašo Planinšec sta vodji reprezentance tako na kot ob igrišču. Pavlović Mori je na druženju s predstavniki sedme sile večkrat poudarila, da ima neomajno zaupanje v (trenutni) igralski kader, ki bo v soboto s tekmo proti Nemčiji začel z nastopi na letošnjem evropskem prvenstvu v Turčiji.

Eva Pavlović Mori je s 30 leti ena bolj izkušenih v slovenski ženski odbojkarski izbrani vrsti. FOTO: CEV

"Reprezentanca, ki potuje na EP, je bolj zrela kot na začetku letošnjih priprav, ko smo se še malo lovile. Za nami je dolga in zahtevna pot z najlepšim možnim koncem. Z uvrstitvijo v elitno Ligo narodov smo izpolnile enega od največjih ciljev tega poletja, evropsko prvenstvo pa bo povsem druga zgodba," uvodoma pravi 30-letna Goričanka. Slovenske odbojkarice so od nesrečnega poraza v finalu Evropske lige proti Švedski imele natanko mesec dni časa za pripravo na prvenstvo stare celine. "Zadnje štiri tedne smo dobro izkoristile za pripravo na EP. V tem času smo odigrale tudi lepo število pripravljalnih tekem, ki smo jih zelo dobro izkoristile. Tako da odgovorno trdim, da pripravljene pričakujemo začetek turnirja v Turčiji," k novim zahtevnim preizkušnjam zre Pavlović Morijeva, ki že komaj čaka sobotni obračun z Nemkami.

Eva Pavlović Mori meni, da so Slovenke možne pripraviti lepo presenečenje na evropskem prvenstvu v Turčiji. FOTO: Luka Kotnik

"Uvodne tekme na velikih tekmovanjih so vselej neugodne in nepredvidljive. A če bomo prikazale našo prepoznavno igro, imamo lepe možnosti za presenečenje. Tudi druga tekma prvenstva bo z našega zornega kota izjemno zanimiva, saj bomo igrale proti domačinkam Turkinjam, ki imajo izjemno reprezentanco. Vedno je lepo igrati pred polno dvorano in bučnim občinstvom," se Eva Pavlović Mori že veseli boja z izjemnimi tekmicami. "Naš glavni cilj je dati vse od sebe na vsaki tekmi, pustiti vse na igrišču, da ne bomo ob vrnitvi domov obžalovale zamujenih priložnosti. Videle smo že na obeh finalnih tekmah Evropske lige proti Švedski da, če ne izkoristiš sleherne priložnosti, te tekmice hitro kaznujejo. Moramo biti zbrane in vsako točko odigrati na najvišji možni ravni," Eva spregovori o boleči izkušnji pred dobrim mesecem in pol, ko so Slovenke zapravile lepo priložnost, da bi slavile končno zmago v Evropski ligi.

Eva Pavlović Mori na zadnjem druženju z novinarji pred odhodom na prizorišče EP v Turčiji. FOTO: Damjan Žibert

Kar se rezultatskih ciljev tiče, Pavlović Mori ne beži od visokih ambicij. "Realni cilj je uvrstitev v izločilne boje. Z dobro igro in s kančkom športne sreče bi si z osvojenim tretjim mestom v skupini zagotovile nekoliko lažjega nasprotnika v osmini finala. In če bi do tedaj uspele doseči vrhunec naše pripravljenosti, bi lahko tudi v izločilnih bojih znale mešati štrene najboljšim reprezentancam v Evropi," je dejala Eva. Slovenija bo poleg tekem z Nemčijo in Turčijo v predtekmovalni ekupini A letošnjega EP-ja odmerila moči še z reprezentancami Latvije, Madžarske in Poljske. "Če odštejemo tekmi s Turčijo in Poljsko, ki bosta proti nam v vlogi favorita, imamo na ostalih treh tekmah veliko več možnosti za poln izkupiček. Uvrstitev v Ligo narodov pomeni za nas veliko olajšanje in obenem močno brco v zadnjo plat, da na evropskem prvenstvu pokažemo vse, kar smo zmožne. Prepričana sem, da so tudi mlajše igralke pridobile še dodatno na samozavesti in da se bodo čim bolj sproščene podale v vsako tekmo na EP," zaključuje Eva Pavlović Mori.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke