Kozamernik: Sledijo tri tekme zapored, ampak tega smo navajeni

"Lahko rečem, da so bili nekateri elementi bistveno boljši kot na tekmi s Češko, nekatere pa še moramo popraviti. Igra ni tako zelo stekla, kot bi si mi vsi želeli. To je tudi odraz tega, ker nismo igrali prijateljskih tekem. Lahko rečem, da mi še manjka občutek v obrambi. Še vedno nisem tako miren, na trenutke ne vem, kje stati, ampak mislim, da bo tudi to prišlo," je povedal slovenski libero Jani Kovačič.

Slovenija ima po dveh odigranih tekmah eno zmago in en poraz, po gladki zmagi nad Črnogorci je bilo seveda razpoloženje bistveno boljše kot v petek. Zdaj sledi dan premora, nato pa tekma z Belorusi v ponedeljek. "Mislim, da se fantje vsi dobro počutimo, tako da ta dan počitka seveda pride prav. Mogoče za psihološko pripravo, seveda bomo napolnili tudi mišice, opravili bomo aktivacijo v fitnesu, zagotovo bomo prišli spočiti na naslednjo tekmo," je dodal Jan Kozamernik. Tega naporen ritem v nadaljevanju prvenstva ne skrbi. "Sledijo tri tekme zapored, ampak tega smo nekako navajeni. Imamo zelo široko klop, če bo slučajno prišlo do prevelike utrujenosti, saj smo vsi zelo dobro pripravljeni," je še povedal našemu novinarju v Ostravi. "Belorusija je še en podoben tekmec, kot sta bila prva dva. Zagotovo bo fokus na naši igri, da mi delamo korake naprej, da izboljšujemo našo igro in mislim, da bomo iz točke v točko lahko rastli," je naslednjega nasprotnika Slovenije ocenil Kozamernik.

Po zmagi nad Črnogorci je bil zadovoljen tudi Tonček Štern. "Od prve do zadnje točke smo igrali kot ekipa. Igrali smo na precej višjem nivoju kot proti Češki. Če bomo igrali tako, mislim, da imamo velike možnosti. Spočili se bomo, opravili analize in se čim bolje pripravili na nasprotnike," je dodal Štern. "Če bomo še napredovali – imamo namreč še nekaj prostora za napredek – lahko do konca skupine naredimo veliko delo," je še dodal in zaključil: "Tudi proti Belorusom bomo favoriti, ampak vseeno moramo iti od prve točke s takšnim pristopom, kot smo šli danes in potem se nimamo česa bati."