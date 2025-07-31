Soli: Zelo sem ponosen, odigrali smo skoraj na meji naših zmožnosti

Slovenska odbojkarska reprezentanca je poskrbela še za eno odmevno presenečenje. Slovenci so v četrtfinalu Lige narodov izločili aktualne prvake Francoze. Varovanci Fabia Solija so prikazali predstavo skoraj na meji zmožnosti, kar je izpostavil tudi slovenski selektor.

"Zelo sem vesel in ponosen na svojo ekipo. Naredili smo korak naprej. To smo si obljubili pred tekmo, da bomo četrtfinale odigrali z vso svojo najboljšo odbojko in energijo. Mislim, da nam je danes to res dobro uspelo, skoraj na meji naših zmožnosti. Seveda na drugi strani igrišča ni bila najboljša Francija zadnjih let. Pomembno pa je, da ostajamo osredotočeni, da znamo uživati tudi v težkih trenutkih in izkoristiti vsako priložnost," je po tekmi dejal zadovoljni selektor Fabio Soli.

Slovenski korektor Tonček Štern je poudaril, da je bila tekma na visoki ravni. "Začeli smo s spoštovanjem do Francije, vendar se jih vseeno nismo ustrašili. Od začetka smo k tekmi pristopili s pravim pristopom, se borili za vsako žogo, dali svoj maksimum in na koncu zasluženo zmagali."

Slovenci po zmagi nad Francijo FOTO: OZS

Zdaj je čas za počitek, potem pa se bo potrebno pripraviti na polfinalni "zmenek" z Italijani. "Tudi k tej tekmi bomo morali pristopiti enako, kot smo danes. Kot smo govorili za Francijo, da je favorit obračuna, je tokrat v polfinalu to Italija. Mislim, da smo svoj cilj že izpolnili in lahko gremo na tekmo proti Italiji sproščeno. Ne rabimo se jih bati, saj vemo, kaj nas čaka. Verjamem, da bomo dali vse od sebe in pustili kri na igrišču. Bomo videli, kaj bo prinesla tekma in kakšen bo rezultat," je povedal Štern.