Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Odbojka

Soli: Zelo sem ponosen, odigrali smo skoraj na meji naših zmožnosti

Ningbo, 31. 07. 2025 13.42 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
4

Slovenska odbojkarska reprezentanca je poskrbela še za eno odmevno presenečenje. Slovenci so v četrtfinalu Lige narodov izločili aktualne prvake Francoze. Varovanci Fabia Solija so prikazali predstavo skoraj na meji zmožnosti, kar je izpostavil tudi slovenski selektor.

Več videovsebin
  • Tonček Štern po zmagi Slovenije nad Francijo
    00:59
    Tonček Štern po zmagi Slovenije nad Francijo
  • Sašo Štalekar po zmagi Slovenije nad Francijo
    00:44
    Sašo Štalekar po zmagi Slovenije nad Francijo

"Zelo sem vesel in ponosen na svojo ekipo. Naredili smo korak naprej. To smo si obljubili pred tekmo, da bomo četrtfinale odigrali z vso svojo najboljšo odbojko in energijo. Mislim, da nam je danes to res dobro uspelo, skoraj na meji naših zmožnosti. Seveda na drugi strani igrišča ni bila najboljša Francija zadnjih let. Pomembno pa je, da ostajamo osredotočeni, da znamo uživati tudi v težkih trenutkih in izkoristiti vsako priložnost," je po tekmi dejal zadovoljni selektor Fabio Soli.

Preberi še Odlični Slovenci odpravili Francoze in se prebili v polfinale

Slovenski korektor Tonček Štern je poudaril, da je bila tekma na visoki ravni. "Začeli smo s spoštovanjem do Francije, vendar se jih vseeno nismo ustrašili. Od začetka smo k tekmi pristopili s pravim pristopom, se borili za vsako žogo, dali svoj maksimum in na koncu zasluženo zmagali."

Slovenci po zmagi nad Francijo
Slovenci po zmagi nad Francijo FOTO: OZS

Zdaj je čas za počitek, potem pa se bo potrebno pripraviti na polfinalni "zmenek" z Italijani. "Tudi k tej tekmi bomo morali pristopiti enako, kot smo danes. Kot smo govorili za Francijo, da je favorit obračuna, je tokrat v polfinalu to Italija. Mislim, da smo svoj cilj že izpolnili in lahko gremo na tekmo proti Italiji sproščeno. Ne rabimo se jih bati, saj vemo, kaj nas čaka. Verjamem, da bomo dali vse od sebe in pustili kri na igrišču. Bomo videli, kaj bo prinesla tekma in kakšen bo rezultat," je povedal Štern.

Statistika Francija - Slovenija
Statistika Francija - Slovenija FOTO: Sofascore.com
odbojka slovenija francija soli štalekar štern
Naslednji članek

'V preteklosti smo že premagali Italijane in dosegli nemogoče'

Naslednji članek

Odlični Slovenci odpravili Francoze in se prebili v polfinale

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
blazter
01. 08. 2025 11.52
Uspešno pomlajevanje. Res.
ODGOVORI
0 0
bobiv
31. 07. 2025 21.43
+1
Bravo fantje, tako se igra!
ODGOVORI
1 0
bozohr
31. 07. 2025 19.35
Vsa čast!
ODGOVORI
0 0
Birba
31. 07. 2025 14.44
+1
ČESTITKE FANTOM🖐 Zdaj je na vrsti še ITALIJA pa bo!!!!!
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065