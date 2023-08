Slovenke pričakovano gladko izgubile s Poljakinjami

V začetku prvega niza so Slovenke Poljakinjam nudile odpor in igrale točko za točko, nato pa so slednje po izidu 20:17 niz rutinirano pripeljale do konca s 25:19. Drugega so Poljakinje začele precej bolje ter narekovale ritem igre in ga dobile brez večjih težav s 25:14. Zadnji niz je v začetku minil v podobnem slogu kot drugi, Poljakinje so si nabrale nekaj točk naskoka, Slovenke pa so jih morale loviti. Po bloku Maše Pucelj so se Slovenke približale na točko zaostanka (9:10), a stika slovenski izbrani vrsti s Poljakinjami ni uspelo zadržati, tako da so te dobile še tretji niz. V slovenski vrsti je bila z devetimi točkami najuspešnejša Eva Zatković.

Naslednjo tekmo bodo Slovenke igrale v soboto z gostiteljicami Belgijkami.

Izid, skupina A (Gent):

Slovenija – Poljska 0:3 (19:25, 14:25, 19:25)