Klubska odbojka v Sloveniji (še) ni tako popularna kot reprezentančna

Slovenska reprezentančna odbojka že dlje časa navdušuje zveste navijače, pa tudi tiste, pri katerih odbojka ni v samem vrhu po priljubljenosti. Toda na klubski ravni so stvari nekoliko drugačne. Kako napolniti dvorano, ko se v mesto pripelje elitni klub iz Italije? Zaradi ukrepov za preprečevanje okužb z novim koronavirusom to v sredo ni bila težava – v dvorani je bilo lahko zasedenih manj kot polovica sedežev – ravno svetovni zvezdniki Italijanskega kluba pa so bili zagotovilo, da je pred nami vrhunski odbojkarski spektakel.

"Danes smo prvič po dolgem času na odbojkarski tekmi. Tudi zaradi virusa v zadnjem času nismo hodili na dogodke. Drugače spremljamo tudi tekme mlajših selekcij. Smo odbojkarska družina, tako da smo danes vsi tukaj. Pričakujemo zelo dobro tekmo, vzdušje, da se bo dobro navijalo , predvsem pa da se bomo fajn imeli," nam pripoveduje naša sogovornica. In res je bilo tako. V sredo nas je v Mariboru, natančneje v dvorani Tabor, pričakal pravi odbojkarski spektakel. Slovenski državni prvaki Merkur Maribor so prvič v tej sezoni zaigrali v elitni Ligi prvakov na domačih tleh. V goste je prišla ekipa iz Italije – Cucine Lube Civitanova, katere igralci so največji zvezdniki v svetu odbojke. Vsi ljubitelji odbojke so bili prepričani, da je vrhunska tekma zagotovljena. In niso se zmotili. Pričakovati, da bodo domači zmagali v tem odbojkarskemu spektaklu, bi bilo nekoliko nerealno, vsekakor pa so z dobro igro pokazali, da se lahko kosajo s še tako vrhunsko ekipo. V tretjem setu je zmanjkalo nekoliko športne sreče in niz bi lahko bil kaj kmalu dobljen. Končni rezultat je bil 0:3 za Italijane, toda pretirane žalosti pri igralcih ni bilo občutiti. Čeprav so aktualni svetovni podprvaki prileteli naravnost iz Brazilije, presenečenja nikakor niso dopustili. Kljub nekaj poškodbam v ekipi je bila na igrišču najboljša postava.

Priložnost zaigrati proti tako vrhunskim igralcem vsekakor šteje veliko, morda celo več kot rezultat. Dejstvo je, da so se Mariborčani znašli v tako imenovani skupini smrti, v kateri bo iskanje zmage vse prej kot lahka naloga. Toda tako igralci kot trener poudarjajo, da so izkušnje, ki jih bodo pridobili v letošnji sezoni, neprecenljive, vse skupaj pa bodo potem poskusili unovčiti v državnem prvenstvu. Neprecenljive izkušnje pa tisti večer niso dobili samo igralci, temveč tudi njihovi navijači. Na tribunah mariborske dvorane jih je podpiralo okoli 1200 privržencev. Ozračje je bilo naelektreno, a hkrati sproščeno. Navijači so lahko po dolgem času na domačih tleh spremljali evropski klubski spektakel. Dejstvo je, da tribune zaradi koronskih omejitev ne smejo biti polno zasedene, toda prepričani smo, da bi v običajnih razmerah bile. Dvorana Tabor lahko sprejme približno 3000 gledalcev.

icon-expand Dvorana Tabor FOTO: 24ur.com

Slovenski ljubitelji odbojke so željni vrhunskih tekem, predvsem pa kvalitetne odbojke. "Hodim na vse tekme, spremljam kvalitetno odbojko. Rad obiskujem tudi tekme državnega prvenstva in tekme naše reprezentance. Današnjo tekmo sem si prišel ogledat, ker imam rad odbojko, ne pa zato, ker je danes zasedba posebej zvezdniška," nam zagotovi gledalec na tribuni, ki je tekmo spremljal skupaj s svojim prijateljem, bivšim profesionalnim odbojkarjem. Pogovor je nato nanesel na gledalce, predvsem tiste, ki si odbojko radi ogledajo v živo. Skupaj sva obujala spomine na nabito polne Stožice, ko so slovenski reprezentanti merili moči na domačem evropskem prvenstvu. Dvorana, ki lahko sprejme okoli 12.500 gledalcev, je pokala po šivih. Vsekakor je bilo to doživetje, ki se je vsakemu ljubitelju odbojke močno vtisnilo v spomin. Slovenci smo, ko gre za nacionalno odbojko, svoje reprezentante pripravljeni spodbujati tudi v tujini – to smo že večkrat dokazali. Številni odbojkarji bi si želeli, da bi bili tako zavzeti tudi na domačih prvenstvenih tekmah in v evropskih tekmovanjih."Ja, danes je seveda več gledalcev kot na domačih prvenstvenih tekmah. Če se jih tam zbere 300, je to že veliko. Razlika je seveda v kvaliteti, to se vsekakor odraža tudi v obiskanosti dvorane," še doda naš sogovornik. Poleg tega je izpostavil pomanjkanje promocije. "Mislim, da je problem tudi v oglaševanju odbojke, že ta tekma ni bila posebej izpostavljena. Ko pa gre za reprezentanco, je vse bolj oglaševano in znano."

icon-expand Slovenija – Turčija FOTO: Damjan Žibert

Mariborčane v nadaljevanju evropske sezone skupine C čakata še dve domači tekmi, in sicer proti Poljakom, klubu Azoty Kedzierzyn Kozle, in ruskemu klubu Lokomotiv Novosibirsk. Vrhunska odbojka v Mariboru tako še ni rekla zadnje besede. Maribor bo vsaj še dvakrat znova del spektakla. "Poglejte, bilo bi čudovito, če bi zmagali, ampak bodimo realni. To so klubi, ki ... Lahko se samo nasmejim, da ne bomo sploh govorili o nekih drugih stvareh ... Tako kot sem rekel, naredili bomo vse, vsak dan dajemo na treningih maksimum, potem dajemo maksimum na tekmah, da to prenesemo nanje. Normalno, ob točki ali čem več bomo presrečni, toda moramo se zavedati: eno so naše sanje, za katere treniramo in delamo, drugo pa je realnost ob takšnih ekipah. Sicer smo bili danes dokaj blizu," pa o nadaljevanju sezone pove domači trener Sebastijan Škorc. Vsi si tudi želimo, da bi se pandemija čim prej končala, da bi bilo vse bolj sproščeno, v dvorani pa bi lahko uživalo čim večje število ljudi. In ne samo v Mariboru, temveč tudi v Ljubljani in ostalih mestih po državi. Slovenija premore številne odbojkarske klube, ki so vsak zase zgodba o uspehu. Slovenci smo športni narod, in medtem ko smo pripravljeni svoje odbojkarje spodbujati v tujini, potrebujemo še nekaj več zavzetosti tudi na domačih tleh, predvsem pri klubskih tekmovanjih – na reprezentančni ravni smo se že več kot izkazali.