Slovenija pred pragom raja: 'Ne glede na postavo, moramo vedno igrati maksimalno'

"Zelo sem vesel zmage, saj smo v tretjem nizu vseskozi zaostajali. Mislim, da vsaj trikrat po tri točke, a smo se vsakič vrnili in to je zelo pomembno. Ne glede na to, v kakšni postavi igramo, moramo vedno igrati na maksimumu, se boriti do konca. To smo zlasti v tretjem nizu tudi pokazali. V vsakem trenutku je za nas pomemben vsak igralec, zato sem res vesel, da smo zabeležili zelo pomembno zmago na poti do našega cilja," je bil zadovoljen izkušeni kapetan Tine Urnaut.

Med tistimi, ki po navadi ne dobijo toliko priložnosti, a so tokrat jo, je bil tudi Matic Videčnik. "Reprezentanca Japonske je dobra ekipa. So nepopustljivi v obrambi, tudi v napadu pa niso tehnično slabi, tako da smo zelo veseli te zmage. Zadovoljni smo tudi igralci, ki smo prišli s klopi, da smo dobili priložnost," je povedal Videčnik, ki je dosegel tri točke ob 22-odstotni učinkovitosti.

Najboljša v slovenski vrsti sta sicer bila že omenjeni Urnaut in Tonček Štern s 14 točkami. Z devetimi se je izkazal Jan Kozamernik, ki je po srečanju poudaril, da je s soigralci še na višjem nivoju, kot je bil pred dvema letoma, ko je Slovenija na evropskem prvenstvu prišla do srebrne medalje. Sedem točk je imel Klemen Čebulj, šest pa drugi od bratov Štern – Žiga.