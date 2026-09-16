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Odbojka

Slovenija proti Čehom za izjemno pomembni točki

Modena, 16. 09. 2026 19.48 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Slovenski odbojkarji so na tretji tekmi evropskega prvenstva doživeli nepričakovan poraz proti Grčiji

Slovenska odbojkarska izbrana vrsta v četrtem krogu skupinskega dela evropskega prvenstva v Modeni meri moči z zelo neugodno češko reprezentanco. Slednja je opozorila nase na lanskem svetovnem prvenstvu, ko je senzacionalno prišla vse do polfinala in tam morala priznati premoč Poljski. V luči čim boljšega izhodišča pred izločilnimi boji je nocojšnja zmaga nujna.

Jasno je, da igra slovenskih odbojkarjev na ponedeljkovem obračunu z Grki v večjem delu ni bila podobna ničemur. Nenazadnje so se hitro s pepelom posuli tudi sami reprezentanti na čelu s selektorjem Fabiom Solijem, ki je odgovornost za nepričakovan poraz povsem prevzel nase.

Upajmo, da so kapetan Tine Urnaut in druščina iz te boleče zaušnice v zadnjih 48 urah uspeli izvleči tisto najpomembnejše, kar bodo skušali vključiti v nocojšnji obračun s polfinalisti zdnjega evropskega prvenstva Čehi. Ti so v dozdajšnjem delu prvenstva stare celine zbrali tri zmage in le en poraz. Torkovega s sogostiteljico turnirja Italijo, ki Slovence čaka že v četrtek.

V boju za čim boljše izhodišče pred izločilnimi boji je današnja zmaga nujna. V tem primeru bi jutrišnji obračun z našimi zahodnimi sosedi odločal o zmagovalcu skupine A.  

Evropsko prvenstvo, skupina A (Modena), 4. krog, izid:

Slovenija - Italija -:- (-:-, -:-, -:-, -:-, -:-)

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odbojka evropsko prvenstvo slovenska reprezentanca češka

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