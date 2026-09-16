Slovenija proti Čehom za izjemno pomembni točki

Jasno je, da igra slovenskih odbojkarjev na ponedeljkovem obračunu z Grki v večjem delu ni bila podobna ničemur. Nenazadnje so se hitro s pepelom posuli tudi sami reprezentanti na čelu s selektorjem Fabiom Solijem, ki je odgovornost za nepričakovan poraz povsem prevzel nase.

Upajmo, da so kapetan Tine Urnaut in druščina iz te boleče zaušnice v zadnjih 48 urah uspeli izvleči tisto najpomembnejše, kar bodo skušali vključiti v nocojšnji obračun s polfinalisti zdnjega evropskega prvenstva Čehi. Ti so v dozdajšnjem delu prvenstva stare celine zbrali tri zmage in le en poraz. Torkovega s sogostiteljico turnirja Italijo, ki Slovence čaka že v četrtek.

V boju za čim boljše izhodišče pred izločilnimi boji je današnja zmaga nujna. V tem primeru bi jutrišnji obračun z našimi zahodnimi sosedi odločal o zmagovalcu skupine A.

Evropsko prvenstvo, skupina A (Modena), 4. krog, izid:

Slovenija - Italija -:- (-:-, -:-, -:-, -:-, -:-)