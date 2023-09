Slovenija dobila prvi polfinalni niz proti Poljakom

Selektor Slovenije Gheorghe Cretu se je odločil za klasično začetno šesterico: Tine Urnaut, Jani Kovačič, Jan Kozamernik, Klemen Čebulj, Alen Pajenk in Rok Možič.

Po začetnem servisu Urnauta in neuspešnem bloku Kozamernika, so do prve točke na tekmi prišli Poljaki, a Slovenija je hitro povedla. Ko je Lukasz Kaczmarek žogo poslal v avt je prišla do prvega vodstva z 2:3. Čeprav so do desetice prvi prišli Poljaki, ki so vodili vse do 20. točke, pa so Slovenci izenačili na 20:20. Ko je Aleksander Šliwka žogo poslal v avtu pa je Slovenija prišla v pomembno vodstvo. Poljaki se niso dali in so dvakrat zapored izenačili, potem pa je Norbert Huber žogo poslal v mrežo in Sloveniji podaril 24. točko v prvem nizu. Po servisu Kozamernika pa so Poljaki žogo poslali še v avt in Slovenija je osvojila prvi polfinalni niz.