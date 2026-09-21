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Odbojka

Slovenija proti Srbiji za preboj med najboljših osem

Torino, 21. 09. 2026 17.56 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
M.J. S.V.
Slovenski odbojkarji

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo nocoj na evropskem prvenstvu igrala dvoboj osmine finala proti Srbiji. Dvoboj v italijanskem Torinu proti tekmecu, ki ga zelo dobro poznajo, se bo začel ob 21. uri. V slovenskem taboru pričakujejo zahtevno tekmo, na kateri pa lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage.

Varovanci italijanskega stratega Fabia Solija so v skupinskem delu tekmovanja zabeležili tri zmage in dva poraza ter osvojili drugo mesto za Italijo. V okviru skupine A v Modeni so premagali Slovaško in Švedsko (3:0), a si privoščili spodrsljaj proti Grčiji. Z zmago proti Češki so si zagotovili drugo mesto v skupini, mladi Slovenci pa so za konec še dobro namučili Italijo, a klonili v petih nizih.

Nik Mujanović in strateg Fabio Soli
Nik Mujanović in strateg Fabio Soli
FOTO: Profimedia

Izkupiček predtekmovanja jim je v osmini finala namenil Srbijo, tretjeuvrščeno ekipo skupine C. Izbranci nekdanjega slovenskega selektorja Gheorgheja Cretuja so igrali razburljiv, a povprečen skupinski del. Srbi so najprej premagali Estonijo (3:1), nato pa prepričljivo izgubili proti Finski (0:3). Sledili sta tesni zmagi po preobratu proti Nizozemski in Danski s 3:2 v nizih ter nov prepričljiv poraz proti prvouvrščeni Belgiji (0:3).

Reprezentanci sta letos igrali že v ligi narodov, ko je Slovenija na domačem turnirju v Ljubljani slavila s 3:0. Med dolgim reprezentančnim poletjem sta ekipi odigrali tudi kar nekaj prijateljskih srečanj. Slovenci so sicer na uradnih tekmah s trikratnimi evropskimi prvaki neporaženi od leta 2022. Na svetovni jakostni lestvici je Slovenija šesta reprezentanca sveta, Srbija je 18.

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Slovenija je doslej štirikrat osvojila kolajno na EP, nazadnje pred tremi leti, ko je bila bronasta. Pred tem je v letih 2015, 2019 in 2021 osvojila srebro. Slovenski vrsti je v Torinu na pomoč priskočil povratnik v reprezentanco Klemen Čebulj, ki bo nadomestil poškodovanega Tineta Urnauta. Izkušeni kapetan si je na tekmi proti Češki poškodoval stopalo.

Zmagovalec današnjega obračuna med Slovenijo in Srbijo se bo v sredo v četrtfinalu pomeril z Belgijo.

Izid, evropsko prvenstvo, osmina finala:

Slovenija - Srbija 21.00

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odbojka slovenija srbija evropsko prvenstvo

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KOMENTARJI5

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Šumsko voče
21. 09. 2026 18.35
Gooooo srbia💪💪💪💪
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0 0
Nikdar več
21. 09. 2026 18.42
...home 🤪
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0 0
patroljub
21. 09. 2026 17.36
Samo brez podcenjevanja, spomnite se Češke...l
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0 0
patroljub
21. 09. 2026 17.37
# lapsus Slovaške...
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0 0
patroljub
21. 09. 2026 17.38
Lapsus, seveda Slovaške...
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0 0
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