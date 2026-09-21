Slovenija proti Srbiji za preboj med najboljših osem

Varovanci italijanskega stratega Fabia Solija so v skupinskem delu tekmovanja zabeležili tri zmage in dva poraza ter osvojili drugo mesto za Italijo. V okviru skupine A v Modeni so premagali Slovaško in Švedsko (3:0), a si privoščili spodrsljaj proti Grčiji. Z zmago proti Češki so si zagotovili drugo mesto v skupini, mladi Slovenci pa so za konec še dobro namučili Italijo, a klonili v petih nizih.

Izkupiček predtekmovanja jim je v osmini finala namenil Srbijo, tretjeuvrščeno ekipo skupine C. Izbranci nekdanjega slovenskega selektorja Gheorgheja Cretuja so igrali razburljiv, a povprečen skupinski del. Srbi so najprej premagali Estonijo (3:1), nato pa prepričljivo izgubili proti Finski (0:3). Sledili sta tesni zmagi po preobratu proti Nizozemski in Danski s 3:2 v nizih ter nov prepričljiv poraz proti prvouvrščeni Belgiji (0:3).

Reprezentanci sta letos igrali že v ligi narodov, ko je Slovenija na domačem turnirju v Ljubljani slavila s 3:0. Med dolgim reprezentančnim poletjem sta ekipi odigrali tudi kar nekaj prijateljskih srečanj. Slovenci so sicer na uradnih tekmah s trikratnimi evropskimi prvaki neporaženi od leta 2022. Na svetovni jakostni lestvici je Slovenija šesta reprezentanca sveta, Srbija je 18.