Slovenija proti Srbiji za preboj med najboljših osem

Varovanci italijanskega stratega Fabia Solija so v skupinskem delu tekmovanja zabeležili tri zmage in dva poraza ter osvojili drugo mesto za Italijo. V okviru skupine A v Modeni so premagali Slovaško in Švedsko (3:0), a si privoščili spodrsljaj proti Grčiji. Z zmago proti Češki so si zagotovili drugo mesto v skupini, mladi Slovenci pa so za konec še dobro namučili Italijo, a klonili v petih nizih.
Izkupiček predtekmovanja jim je v osmini finala namenil Srbijo, tretjeuvrščeno ekipo skupine C. Izbranci nekdanjega slovenskega selektorja Gheorgheja Cretuja so igrali razburljiv, a povprečen skupinski del. Srbi so najprej premagali Estonijo (3:1), nato pa prepričljivo izgubili proti Finski (0:3). Sledili sta tesni zmagi po preobratu proti Nizozemski in Danski s 3:2 v nizih ter nov prepričljiv poraz proti prvouvrščeni Belgiji (0:3).
Reprezentanci sta letos igrali že v ligi narodov, ko je Slovenija na domačem turnirju v Ljubljani slavila s 3:0. Med dolgim reprezentančnim poletjem sta ekipi odigrali tudi kar nekaj prijateljskih srečanj. Slovenci so sicer na uradnih tekmah s trikratnimi evropskimi prvaki neporaženi od leta 2022. Na svetovni jakostni lestvici je Slovenija šesta reprezentanca sveta, Srbija je 18.
Slovenija je doslej štirikrat osvojila kolajno na EP, nazadnje pred tremi leti, ko je bila bronasta. Pred tem je v letih 2015, 2019 in 2021 osvojila srebro. Slovenski vrsti je v Torinu na pomoč priskočil povratnik v reprezentanco Klemen Čebulj, ki bo nadomestil poškodovanega Tineta Urnauta. Izkušeni kapetan si je na tekmi proti Češki poškodoval stopalo.
Zmagovalec današnjega obračuna med Slovenijo in Srbijo se bo v sredo v četrtfinalu pomeril z Belgijo.
Izid, evropsko prvenstvo, osmina finala:
Slovenija - Srbija 21.00
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