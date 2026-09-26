2. niz: Finci v minimalnem vodstvu (9:8)*

Evropsko prvenstvo, tekma za 3. mesto, izid:
Slovenija - Finska 0:1 (23:25, -:-, -:-, -:-, -:-)
Sklovenski odbojkarji imajo na evropskem prvenstvu v Italiji imenitno priložnost, da z morebitno zmago nad Finsko ubranijo bronasto odličje izpred treh let. Polfinalni poraz s Poljsko je že pozabljen, varovanci selektorja Fabia Solija pa napovedujejo nov boj do zadnje kaplje znoja. Finska je dobila uvodni niz s 25:23.
Finci so se izkazali za žilavega nasprotnika, Sloveniji ne pustijo da bi se oddaljila, ali prevzela nadzor nad dogajanjem na igrišču.
Slovenija je v drugi niz vstopila bolj odločno, trenutno pa vodi 6:4!
Evropsko prvenstvo, tekma za 3. mesto, izid:
Slovenija - Finska 0:1 (23:25, -:-, -:-, -:-, -:-)
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