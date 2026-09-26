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2. niz: Finci v minimalnem vodstvu (9:8)*

Milano, 26. 09. 2026 16.45 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
A.V. Nina Mihalič
Rok Možič verjame, da Slovenija lahko preseneti Poljake

Sklovenski odbojkarji imajo na evropskem prvenstvu v Italiji imenitno priložnost, da z morebitno zmago nad Finsko ubranijo bronasto odličje izpred treh let. Polfinalni poraz s Poljsko je že pozabljen, varovanci selektorja Fabia Solija pa napovedujejo nov boj do zadnje kaplje znoja. Finska je dobila uvodni niz s 25:23.

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17.45

FINSKI BLOK DELUJE IZJEMNO, FINCI ZNOVA VODIJO 12:10!

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17.43

Finci so se izkazali za žilavega nasprotnika, Sloveniji ne pustijo da bi se oddaljila, ali prevzela nadzor nad dogajanjem na igrišču.

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17.41

IMAMO NOVO IZENAČENJE NA 7. TOČKI!

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17.38

Slovenija je v drugi niz vstopila bolj odločno, trenutno pa vodi 6:4!

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17.31

SMO V DRUGEM NIZU, REZULTAT PA JE IZENAČEN NA 2. TOČKI!

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Evropsko prvenstvo, tekma za 3. mesto, izid:

Slovenija - Finska 0:1 (23:25, -:-, -:-, -:-, -:-)

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odbojka evropsko prvenstvo tekma za tretje mesto slovenija finska

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