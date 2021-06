Odlični rezultati v Ligi narodov prinesli nagrado: Slovenija šesta reprezentanca sveta

Slovenski odbojkarji so z dvanajstimi zmagami in tremi porazi kot tretjeuvrščena reprezentanca zaključili redni del elitne Lige narodov. Ob tem so na svetovni lestvici napredovali na visoko šesto mesto, naši reprezentanti pa so še naprej odlični tudi glede na individualno statistiko. Naše odbojkarje v Riminiju čaka polfinale s Poljaki, ki so jih v predtekmovanju že premagali.

Klemen Čebulj FOTO: FIVB Slovenski odbojkarji se bodo za odličja v Ligi narodov borili v soboto in nedeljo, ko bodo na sporedu polfinalni in finalni obračuni najboljših štirih reprezentanc, prvi tekmeci naših fantov bodo Poljaki. Slovence polfinale čaka v soboto, še drugič bo njihov tekmec Poljska. "To bo najlepši del tekmovanja, lahko bomo uživali," meni selektor Alberto Giuliani, ki se zagotovo zaveda, da bo tako ekipo, kot je Poljska, dvakrat v enem mesecu težko premagati. Medtem ko čakamo na sklepni del tekmovanja v Riminiju, pa je Mednarodna odbojkarska zveza objavila novo lestvico, na kateri Slovenija s 301 točko zaseda visoko šesto mesto in zaostaja le še za Brazilijo (420 točk), Poljsko (391 točk), Rusijo (343 točk), Francijo (328 točk) in ZDA (327 točk). Naši odbojkarji so še naprej izredno uspešni tudi glede na individualno statistiko. Gregor Ropret je redni del Lige narodov, kot piše na uradni spletni strani OZS, zaključil na prvem mestu v razvrstitvi najboljših podajalcev in se ponaša z izjemnim izkoristkom napada naših napadalcev. Na drugem mestu je Argentinec Luciano De Cecco, tretji je Nemec Jan Zimmermann. Klemen Čebulj še naprej zaseda drugo mesto med odbojkarji z največ doseženimi točkami. Naš sprejemalec jih je nanizal 215 in zaostal le za Nizozemcem Nimirjem Abdel-Azizom z 264 točkami, tretji je Rus Maksim Mihajlov z 201 točko. Med prvo deseterico se je uvrstil tudi Tonček Štern, ki je skupno zbral že 158 točk. Tine Urnaut je s 137 točkami na 19. mestu, Alen Pajenk pa je s 126 točkami zasedel 28. mesto. Tine Urnaut, Jani Kovačič in selektor Alberto Giuliani FOTO: Damjan Žibert Slovenskih reprezentantov ni med najboljšimi serverji turnirja, je pa zato naš prosti igralec Jani Kovačič redni del Lige narodov zaključil med najboljšo deseterico obrambnih igralcev, sprejemalcev in liberov. Kovačič je zbral 132 obramb, Nemec Julian Zenger 141, na prvem mestu je Italijan Fabio Balaso. Med sprejemalci je z 42,34 % idealnih sprejemov vrh lestvice zasedel Iranec Arman Salehi, drugi je Brazilec Thales Hoss (41,15 %), tretji pa Japonec Juki Išikava (40,18 %). Kovačič je s 34,82 % na osmem mestu. V razvrstitvi najboljših prostih igralcev se je naš reprezentant uvrstil na visoko četrto mesto, za Avstralcem Lukom Perryjem, Nemcem Zengerjem in Italijanom Balasom. Jan Kozamernik je v razvrstitvi najboljših blokerjev zasedel osmo mesto, zbral je 25 blokov. Največ, kar 44, jih je vknjižil Srb Marko Podraščanin, 32 jih je dosegel njegov soigralec Petar Krsmanović, s 30 je tekmovanje zaključil Iranec Mohammad Seyed.