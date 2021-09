Slovenija v Gdansku ne bo slekla hlač: Vajeni smo tekem pred fanatičnimi navijači

Alberto Giuliani se ni preveč vznemirjal po mešanih slovenskih predstavah v prvem delu EP. Verjel je in napovedoval, da bo Slovenija samo še rasla. Predvsem v izločilnih bojih. In res ...

Slovenski odbojkarji so si nastop v polfinalu evropskega prvenstva zagotovili po zmagi s 3:1 v osmini finala proti Hrvaški in četrtfinalnem uspehu proti Češki (3:0).

V skupinskem delu je Slovenija sicer po porazu proti Italiji (0:3) ter treh zmagah proti Črni gori (3:0), Belorusiji (3:0) in Bolgariji (3:0) osvojila drugo mesto za Italijo, Poljska, naslednji slovenski izziv na EP, pa je dosegla pet zaporednih zmag in jih ima na domačem EP v Gdansku že sedem v nizu. "Vsi so govorili o Sloveniji in zdaj smo znova potrdili, da smo tam, kamor spadamo - med najboljšimi štirimi ekipami. Tudi v teh dveh dneh, ki nas ločita od polfinala, od fantov želim maksimalno osredotočenost in predanost, da bomo za najpomembnejši del tekmovanja res v najboljši formi," pred selitvijo iz Češke na Poljsko sporoča slovenski selektor Alberto Giuliani.

Zmagovalec obračuna med Poljsko in Slovenijo se bo v finalu v poljskem Gdansku pomeril z zmagovalcem dvoboja Srbija – Italija. Se obeta ponovitev finala izpred dveh let, ko so za zlato odličje igrali Srbi in Slovenci, šampionat pa so osvojili tekmeci?