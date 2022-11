Slovenija v polfinalu SP

Slovenske odbojkarice so se v prvem nizu proti Ruandi izenačeno merile do izida 12:11, nato pa je Valentyna Brik zadela za 13:11. V tem času je dobro servirala Tija Vrhovnik. Pri 20:17 je Ruanda segla po minuti odmora, a ni pomagalo. Kapetanka Lena Gabršček je dosegla točko za 24:18, Slovenija pa je niz končala s 25:20. V drugem nizu je Slovenija dominirala od prve do zadnje točke. Slovenke so hitro povedle z 8:1, 19:5, niz pa končale s 25:8. V tretjem nizu se je Ruanda vrnila v igro, so zapisali pri Zvezi za šport invalidov Slovenije, vendar so Slovenke našle odgovor, povedle z 20:15, nato pa je Ruanda izenačila na 24. točki.