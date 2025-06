Utrujeni Slovenci strli tudi ambiciozne Američane

Slovenski odbojkarji nadaljujejo odlične predstave na prvem turnirju Lige narodov v Riu de Janeiru. Na svoji tretji tekmi so še tretjič zmagali, po Kubi in Iranu so bili tokrat boljši še od ZDA. Tekmo so dobili s 3:1. Za konec prvega turnirja v Braziliji prihaja še test proti domačinom. Do konca prvega dela Lige narodov nato Slovence čakata še turnirja v Burgasu v Bolgariji konec tega meseca ter na domačih tleh v Ljubljani sredi julija.