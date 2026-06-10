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Odbojka

Odbojkarice na domačem turnirju po dve novi zmagi

Ljubljana, 10. 06. 2026 13.17 pred 15 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan STA
Slovenija ženske odbojka novinarska

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo ta konec tedna pred domačim občinstvom v Ljubljani igrala drugi turnir evropske lige. Po dveh zmagah na uvodnem turnirju v Črni gori slovenske odbojkarice tudi na drugem ne napovedujejo nič manj kot dve zmagi.

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Izbranke italijanskega stratega Alessandra Oreficeja, ki v letošnji izvedbi evropske lige ciljajo na najvišja mesta, so na prvem turnirju v črnogorskem Baru premagale Črnogorke in Gruzijke (3:0), a je bilo v igri Slovenk kar nekaj nihanj.

"Predstava ekipe je bila doslej precej pozitivna, saj nismo dolgo časa skupaj, kot je to za reprezentanco normalno. Izboljšuje se povezava s podajalko, saj se nam je Eva Pavlović Mori pozno pridružila. Letos imamo drugačno postavo z nekaj mladimi igralkami. Več imamo taktičnih situacij in rešitev, ki jih lahko postavimo na igrišče, kot lani. To je pomembno, ekipa je bolj kompletna in lahko igra različno vrsto odbojke. To lahko na koncu proti ekipam takšnih kvalitet, s katerimi igramo, naredi razliko," je na novinarski konferenci dejal Orefice.

Eva Pavlović Mori
Eva Pavlović Mori
FOTO: Damjan Žibert

"Čustveno bo igrati doma, na kar smo ponosni in veseli. Pričakujem dobro odbojko in dve zmagi, tega ne bom skrival. Pričakujem, da bomo nadzirali tekmi," je še dodal Orefice. Kot tretje nosilke v ligi bodo tudi tokrat igrale proti nižje postavljenim tekmicam, Islandkam in Latvijkam. Islandke bodo v petek ob 18. uri v dvorani Vižmarje-Brod prve tekmice. Na uvodnem turnirju v avstrijskem Schwechatu so izgubil s Slovakinjami in Avstrijkami (0:3).

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V nedeljo bodo tekmice še Latvijke, ki so na prvem turnirju pred domačimi gledalci v Rigi prvim nosilkam Romunkam povzročale veliko preglavic in že vodile z 2:0, preden so Romunke slavile po petih nizih. V drugi tekmi so bile proti Izraelu manj prepričljive (0:3).

Alessandro Orefice
Alessandro Orefice
FOTO: Damjan Žibert

S trenerjem se je strinjala kapetanka Saša Planinšec: "Ne skrivamo, kaj so naši cilji v evropski ligi, zato je jasno, kaj si želimo od teh dveh tekem. Ker gre za nižjepostavljene ekipe je za nas najpomembneje, da se zberemo na svoji strani, vpeljemo nove taktične zadeve, ki jih poskušamo na treningih. Če nam to uspe, lahko prikažemo všečno igro. Igrati doma je le pozitivno. Veliko nas že nekaj let igra v tujini in vsaka tekma na domačem terenu je nekaj posebnega, da nas lahko pridejo gledat in spodbujat bližnji. Z energijo na terenu bomo to skušale povrniti."

Saša Planinšec
Saša Planinšec
FOTO: Damjan Žibert

"Trenutno imamo v reprezentanci izredno vzdušje. To smo zgradile že v lanski sezoni. Dodali smo nekaj mladih igralk, a vse že igrajo po odličnih klubih v tujini in so že zrele za velike rezultate. Jaz in Saša kot izkušeni veteranki ekipe lahko dava kakšen nasvet več, a nas tudi one iz treninga v trening spodbujajo in nam kažejo, kaj vse je ta reprezentanca zmožna. Osredotočene smo nase, vemo da so reprezentance na papirju slabše od nas, a moramo vseeno pokazati, kaj znamo. Šteje vsaka točka," pa je dodala podajalka Eva Pavlović Mori.

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Odbojkaricam je za odličen uvod v letošnjo evropsko ligo čestital generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije Gregor Humerca. "Izjemno pomembno je, da smo startali s polnim izkupičkom, kar daje reprezentanci dodatno samozavest," je dejal in dodal, da ta turnir pomeni, da se lahko odbojkarice pokažejo domačemu občinstvu.

Gregor Humerca
Gregor Humerca
FOTO: Damjan Žibert

"To nalaga tudi dodatno breme, saj tudi tokrat za uspeh potrebujemo popoln izkupiček. Če pogledamo lestvico, bodo na koncu odločali nizi in treba se bo boriti za vsako točko. To je enkratna priložnost tudi za promocijo odbojke v Sloveniji. Nastopile bodo v dvorani, kjer trenirajo že ves čas, in upam, da bodo predvsem mladi prišli podpret to reprezentanco," je še dejal Humerca.

Razlagalnik

Evropska odbojkarska liga je mednarodno tekmovanje za evropske reprezentance, ki ga organizira Evropska odbojkarska zveza (CEV). Ustanovljena je bila leta 2004 kot odgovor na potrebo po bolj kakovostnih tekmovalnih izkušnjah za reprezentance, ki se morda še niso uvrstile v najvišje svetovne lige. Tekmovanje poteka v dveh kakovostnih razredih, zlati in srebrni ligi, in služi kot pomemben poligon za razvoj igralcev, pridobivanje mednarodnih izkušenj ter kvalifikacije za višje ravni tekmovanj, kot je na primer svetovna liga narodov.

Podajalka je v odbojki ključna igralka, ki deluje kot 'režiserka' igre. Njena glavna naloga je, da po sprejemu žoge ali obrambi natančno poda žogo soigralkam, ki jo nato napadejo oziroma udarijo čez mrežo. Podajalka mora imeti izjemno sposobnost hitrega odločanja, saj mora v delčku sekunde oceniti položaj nasprotnih igralk na mreži in izbrati najboljšo možnost za napad. Poleg tehnične natančnosti mora biti tudi taktično podkovana, saj s svojimi odločitvami usmerja celoten potek napada in poskuša prelisičiti nasprotnikov blok.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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