Sloveniji v četrtfinalu nasproti stoji poznana Ukrajina

Slovenija je izločilne boje evropskega prvenstva začela precej dramatično. Po tem, ko je bilo vsem dobro znano, da Turki niso lahek nasprotnik, se je vse skupaj pokazalo tudi na igrišču. Po zelo slabem začetku, neprepoznavni igri in izgubljenih dveh setih se je tehtnica prevesila na slovensko stran. "Zagotovo je treba priznati, da je bila to najslabša predstava na tem evropskem prvenstvu, da je bil to kot nekakšen bonus, ki smo ga izkoristili in sedaj lahko gremo naprej," je takrat dejal Rok Možič. Rezultat je bil na koncu 3:2 v korist Slovencev. Z težko prigarano zmago so si Slovenci priborili nastop v četrtini finala, kjer jih čakajo Ukrajinci. Slednji so brez velikih težav odpravili reprezentanco Portugalske.