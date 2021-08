Slovenki neuspešni v kvalifikacijah

Naši odbojkarici na mivki, Tjaša Jančar in Klara Kregar, sta po nastopu na turnirju svetovne serije FIVB Beach Volleyball World Tour 1 Star Ljubljana by I feel Slovenia odpotovali v Sofijo in v bolgarski prestolnici nastopili v kvalifikacijah turnirja 1 Star. V prvem krogu tekmovanja sta bili naši dekleti uspešni. Proti Islandkama Thelmi Gretarsdottir in Joni Vigfusdottir sta slavili z 21:11 in 21:7, v 2. krogu kvalifikacij pa sta morali s 17:21 in 12:21 priznati premoč Nizozemkama Esmee Priem in Iris Reinders. Jančarjeva in Kregarjeva se tako žal nista uvrstili na glavni turnir.