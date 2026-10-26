Slovenkam zahtevna skupina na odbojkarskem SP

Slovenske odbojkarice so si v letošnji sezoni priigrale srebrno odličje v Evropski ligi, na evropskem prvenstvu v Turčiji so osvojile 12. mesto, zagotovile pa so si tudi zgodovinsko uvrstitev v elitno Ligo narodov, v kateri jih bomo prvič spremljali prihodnje leto.
V letu 2025 naša dekleta čaka tudi drugi nastop na svetovnih prvenstvih, prvič so se v boj za svetovno krono podala pred dvema letoma na Tajskem. Novo priložnost za dokazovanje bodo imela med 20. avgustom in 5. septembrom prihodnje leto, ko se bodo najboljše reprezentance sveta med seboj merile v ZDA in Kanadi.
Vozovnico za odbojkarski mundial si je priigralo 32 reprezentanc, ki so razdeljene v osem skupin. Mednarodna odbojkarska zveza je v Los Angelesu namreč izvedla žreb skupin, ples kroglic pa je naši izbrani vrsti namenil skupino E. V njej se bodo naša dekleta v dvorani Bell Center v Montrealu pomerila s Poljakinjami, Nemkami in Kubankami.
V skupini A (CHI Health Center Arena, Omaha) bodo igrale Italija, Belgija, Kolumbija in Portoriko, v skupini B (Kia Center, Orlando) Brazilija, Češka, Kenija in Južna Koreja, v skupini C (Videotron Centre, Quebec) Turčija, Dominikanska republika, Francija in Egipt, v skupini D (Kia Center, Orlando) pa gostiteljica ZDA, skupaj s Tajsko, Mehiko in Grčijo.
V skupini F (Omaha) bomo spremljali obračune Japonske, Rusije, Argentine in Bolgarije, v skupini G (Montreal) bo nastopala soorganizatorica tekmovanja Kanada, ki jo čakajo dvoboji s Srbijo, Ukrajino in Kamerunom, medtem ko se bodo v skupini H (Quebec) med seboj udarile Kitajska, Nizozemska, Švedska in Švica.
Najboljši dve reprezentanci iz vsake skupine se bosta uvrstili v osmino finala, medtem ko bo za tretje- in četrtouvrščeno ekipo prvenstvo po skupinskem delu tekmovanja zaključeno. Boje za naslov svetovnih prvakinj bo gostil Anaheim, ki bo tudi prizorišče olimpijskega turnirja leta 2028. Naslov svetovnih prvakinj bodo branile Italijanke.
Mednarodna odbojkarska zveza, znana pod kratico FIVB (Fédération Internationale de Volleyball), je krovna svetovna organizacija, ki upravlja in nadzira vse vidike odbojke na mednarodni ravni. Ustanovljena je bila leta 1947 v Parizu, danes pa ima sedež v Lozani v Švici. Njena glavna naloga je organizacija velikih tekmovanj, kot so svetovna prvenstva, olimpijski odbojkarski turnirji in Liga narodov, ter postavljanje uradnih pravil igre, ki se uporabljajo po vsem svetu.
Odbojkarska Liga narodov (VNL) je elitno letno mednarodno tekmovanje za moške in ženske reprezentance, ki ga je FIVB uvedla leta 2018 kot zamenjavo za nekdanjo Svetovno ligo in Svetovni pokal. Tekmovanje je zasnovano tako, da najboljše reprezentance sveta skozi niz turnirjev igrajo med seboj, kar omogoča večjo prepoznavnost športa in visoko kakovost tekem. Uvrstitev v to ligo predstavlja pomemben mejnik za vsako reprezentanco, saj pomeni redno igranje proti najmočnejšim ekipam na svetu.
Bell Centre v Montrealu je ena najbolj prepoznavnih večnamenskih dvoran v Kanadi. Najbolj znana je kot dom hokejskega kluba Montreal Canadiens, ki igra v ligi NHL. Poleg hokejskih tekem dvorana zaradi svoje velike kapacitete in vrhunske infrastrukture pogosto gosti velike mednarodne športne dogodke, koncerte svetovnih glasbenih zvezd in druge kulturne prireditve, kar jo uvršča med osrednja prizorišča v Severni Ameriki.
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