Slovenkam zahtevna skupina na odbojkarskem SP

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Slovenske odbojkarice so si v letošnji sezoni priigrale srebrno odličje v Evropski ligi, na evropskem prvenstvu v Turčiji so osvojile 12. mesto, zagotovile pa so si tudi zgodovinsko uvrstitev v elitno Ligo narodov, v kateri jih bomo prvič spremljali prihodnje leto.

V letu 2025 naša dekleta čaka tudi drugi nastop na svetovnih prvenstvih, prvič so se v boj za svetovno krono podala pred dvema letoma na Tajskem. Novo priložnost za dokazovanje bodo imela med 20. avgustom in 5. septembrom prihodnje leto, ko se bodo najboljše reprezentance sveta med seboj merile v ZDA in Kanadi.

Saša Planinšec in Eva Pavlović Mori FOTO: Damjan Žibert

Vozovnico za odbojkarski mundial si je priigralo 32 reprezentanc, ki so razdeljene v osem skupin. Mednarodna odbojkarska zveza je v Los Angelesu namreč izvedla žreb skupin, ples kroglic pa je naši izbrani vrsti namenil skupino E. V njej se bodo naša dekleta v dvorani Bell Center v Montrealu pomerila s Poljakinjami, Nemkami in Kubankami. V skupini A (CHI Health Center Arena, Omaha) bodo igrale Italija, Belgija, Kolumbija in Portoriko, v skupini B (Kia Center, Orlando) Brazilija, Češka, Kenija in Južna Koreja, v skupini C (Videotron Centre, Quebec) Turčija, Dominikanska republika, Francija in Egipt, v skupini D (Kia Center, Orlando) pa gostiteljica ZDA, skupaj s Tajsko, Mehiko in Grčijo.

V skupini F (Omaha) bomo spremljali obračune Japonske, Rusije, Argentine in Bolgarije, v skupini G (Montreal) bo nastopala soorganizatorica tekmovanja Kanada, ki jo čakajo dvoboji s Srbijo, Ukrajino in Kamerunom, medtem ko se bodo v skupini H (Quebec) med seboj udarile Kitajska, Nizozemska, Švedska in Švica. Najboljši dve reprezentanci iz vsake skupine se bosta uvrstili v osmino finala, medtem ko bo za tretje- in četrtouvrščeno ekipo prvenstvo po skupinskem delu tekmovanja zaključeno. Boje za naslov svetovnih prvakinj bo gostil Anaheim, ki bo tudi prizorišče olimpijskega turnirja leta 2028. Naslov svetovnih prvakinj bodo branile Italijanke.