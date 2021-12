Slovenke bodo igrale na svetovnem prvenstvu

Svetovno prvenstvo v odbojki sede bomo lahko med 18. in 24. majem spremljali v kraju Hangdžou na Kitajskem, na njem pa se bo za naslov svetovnih prvakinj in prvakov potegovalo po 16 ženskih in moških reprezentanc. V ženski konkurenci bomo videli nastope Kitajske, ZDA, Francije, Rusije, Brazilije, Japonske, Ruande, Ukrajine, Slovenije, Finske, Italije, Kanade, Irana, Egipta, Nizozemske in Nemčije, pri moških bodo tekmovale izbrane vrste Kitajske, Irana, Francije, BIH, Brazilije, Kazahstana, Egipta, Ukrajine, Hrvaške, Kanade, Rusije, ZDA, Japonske, Ruande, Nizozemske in Nemčije. Slovenske odbojkarice, ki so na letošnjem evropskem prvenstvu osvojile 4. mesto in za las zgrešile normo za nastop na turnirju v Hangdžouu, so si po odpovedi dodatnih kvalifikacij, za katero se je Mednarodna zveza za para odbojko odločila zaradi negotovih razmer v povezavi s pandemijo covida-19, mesto na odbojkarskem mundialu zagotovile z 10. mestom na svetovni lestvici.

Kapetanka slovenske izbrane vrste, Lena Gabršček, je bila odločitve mednarodne zveze izredno vesela. "Navdušene smo, da bomo lahko znova nastopile na tako velikem tekmovanju in se borile za najvišja mesta. Mislim, da si nastop zaslužimo, saj Slovenke že vrsto let dosegamo vrhunske rezultate." Slovenske odbojkarice se bodo na Kitajskem borile tudi za nastop na paralimpijskih igrah v Parizu leta 2024, ki si ga bosta priigrali dve najuspešnejši reprezentanci.

V širši krog favoritinj sodijo tudi Slovenke, ki so z evropskih prvenstev domov prinesle že devet odličij in tudi dva naslova evropskih prvakinj, na svetovnih prvenstvih pa so nastopile dvakrat, nazadnje leta 2006, ko so osvojile bronasto kolajno.