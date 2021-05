Slovenke boljše od Latvijk

Selektor Slovenije Alessandro Chiappini j e na igrišče poslal podajalko Evo Mori, poškodovano Darjo Eržen je na mestu korektorice zamenjala Eva Zatković , na sprejemalskih pozicijah sta obračun z Latvijo začeli Žana Zdovc Sporer in Monika Potokar , na mestu srednjih blokerk pa Saša Planinšec in Tina Grudina . Mesto proste igralke je pripadlo Leji Janežič . Tekmo so za odtenek bolje začele Slovenke, ki so si po uspešnem napadu Zatkovićeve za 5:3 prvič priigrale prednost dveh točk, Grudina je prispevala točko z napadom za 7:4, Potokarjeva pa je dodala še dva asa za 9:4 ter latvijskega stratega Pavelsa Salivanosa prisilila v odmor. Njegove varovanke so se, kot piše uradna spletna stran OZS, z dvema zaporednima blokoma približale na 10:8, a sta Zdovc Sporerjeva in Zatkovićeva, ob borbeni igri Janežičeve v obrambi, Slovenijo spet popeljali na šest točk razlike (15:9). Zatem je bila iz protinapadov dvakrat uspešna Potokarjeva, ki ji je uspel še as za 22:12. Zaključno žogo pri 24:14 je prispevala Zatkovićeva, niz je takoj zatem z močnim napadom zaključila Planinščeva.

Prva točka v drugem nizu, v katerem sta priložnost dobili Lorena Lorber Fijok in Mirta Velikonja Grbac, je pripadla naši vrsti, ki je po bloku Velikonje Grbac in napadu Zatkovićeve povedla s 6:4 in 7:5, napaka latvijske podajalke Elvite Dolotove pa je našim zagotovila prvo vodstvo za tri točke (10:7). Z dvema asoma je Lasma Ozola Latvijo pripeljala do izenačenja na 11:11, odlična Marta Levinska pa z novim asom tudi v vodstvo s 13:12. Predvsem po zaslugi Zatkovićeve so Slovenke ušle na 19:15, a so se tekmice še enkrat vrnile v igro. Naša klop se je, kot poroča uradna spletna stran OZS, pri 19:18 odločila za prekinitev, Chiappini pa je na mesto podajalke poslal Saro Najdič. Po napadu Planinščeve je Salivanos pri 21:18 v korist naše vrste posegel po odmoru, a so naša dekleta končnico niza odigrala zbrano. Velikonja Grbac je napadla za 23:21, Lorber Fijokova pa blokirala za 24:21. Morijeva in Potokarjeva sta se vrnili v igro, Levinska pa je servis poslala izven igrišča za zmago Slovenije s 25:22.

Dva zaporedna bloka sta Slovenke, pri katerih je niz na mestu podajalke začela Najdičeva, pripeljala do vodstva z 2:0, a je niz napak v ospredje pripeljal nasprotnice. Velikonja Grbac ob mreži in Zatkovićeva s servisom sta zrežirali preobrat, a so Latvijke vrnile z enako mero za 10:7. Po odmoru na zahtevo Chiappinija se razmerje moči ni spremenilo, pri 10:14 je Zdovc Sporerjevo, ki je začela grešiti, zamenjala Potokarjeva. Po treh zaporednih točkah Lorber Fijokove se je prednost Latvije stopila na le točko. A Slovenke so si zopet privoščile napake pri začetnih udarcih in tudi v napadih. V igro je vstopila Morijeva, Levinska pa je odlično servirala in tudi napadala za 18:14. Pri zaostanku s 17:21 je slovenski strateg svoje igralke poklical na klop, Planinščeva pa je dvakrat prebila latvijski blok za 20:22, vendar to ni bilo dovolj za preobrat, Latvijke so slavile s 25:23.