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Odbojka

Slovenke do odmevne zmage v sklopu priprav na EP

Ljubljana, 31. 07. 2026 08.10 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Slovenija vs Švedska

Slovenske odbojkarice se v teh dneh vneto pripravljajo na bližajoče se evropsko prvenstvo. V sklopu priprav so odigrale že prvo od načrtovanih dveh prijateljskih tekem proti spremenjeni zasedbi sicer izjemno močne turške izbrane vrste. Varovanke selektorja Alessandra Oreficeja so po dobri igri slavile zmago s 3:1 (18, 20, -20, 24) v nizih.

Slovenke so bili boljše v vseh statističnih elementih, dosegle so osem asov in 13 blokov. V zasedbi, ki jo vodi italijanski strokovnjak Alessandro Orefice, je bila s 23 točkami najučinkovitejša Maša Pucelj, Lorena Lorber Fijok jih je dodala 16.

"Glede na to, da časa za konkretnejše priprave na evropsko prvenstvo ne bomo imele, je zelo dobrodošlo, da smo že v tej zgodnji fazi priprav začele igrati prijateljske tekme. Všeč mi je bila naša energija, tudi pristop je bil od samega začetka tekme na najvišji možni ravni, tako da lahko iz te tekme potegnemo veliko dobrih stvari," je po zmagi nad Turkinjami dejala srednja blokerka slovenske ženske izbrane vrste Nika Milošič.

Slovenske odbojkarice se v teh dneh vneto pripravljajo na avgustovsko evropsko prvenstvo.
Slovenske odbojkarice se v teh dneh vneto pripravljajo na avgustovsko evropsko prvenstvo.
FOTO: OZS

"Vidi se, da smo se zelo motivirane vrnile nazaj v reprezentančni tabor. Vmesni premor med prvim in drugim delom piprav nam je prišel še kako prav, zdaj pa moramo samo še stopnjevati našo formo do začetka EuroVolleyja," je dodala Milošič.

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