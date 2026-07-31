Slovenke do odmevne zmage v sklopu priprav na EP

Slovenke so bili boljše v vseh statističnih elementih, dosegle so osem asov in 13 blokov. V zasedbi, ki jo vodi italijanski strokovnjak Alessandro Orefice, je bila s 23 točkami najučinkovitejša Maša Pucelj, Lorena Lorber Fijok jih je dodala 16.

"Glede na to, da časa za konkretnejše priprave na evropsko prvenstvo ne bomo imele, je zelo dobrodošlo, da smo že v tej zgodnji fazi priprav začele igrati prijateljske tekme. Všeč mi je bila naša energija, tudi pristop je bil od samega začetka tekme na najvišji možni ravni, tako da lahko iz te tekme potegnemo veliko dobrih stvari," je po zmagi nad Turkinjami dejala srednja blokerka slovenske ženske izbrane vrste Nika Milošič.