Slovenke kljub porazu na debiju zadovoljne s prikazano igro

Svetovna odbojkarska javnost je pred tekmo med Slovenijo in ZDA pričakovala, da bodo Američanke zlahka vknjižile prepričljivo zmago. A to se ni zgodilo. Prvi niz je bil zelo izenačen, olimpijske podprvakinje so ga dobile s 25:23, v drugem so Slovenke odigrale vrhunsko in ga dobile s 25:17, tretjega so Američanke dobile s 25:22, četrtega pa s 25:14. "Mislim, da smo se taktično dobro pripravili na tekmo in da so igralke prikazale odbojko, kakršno je treba igrati proti ZDA. Gre za odbojko z veliko udarci od bloka v avt, z veliko varanji. Imajo namreč visoke igralke, ki so nekoliko počasnejše. V četrtem nizu smo naredili preveč napak, na tem moramo delati in pritiskati še naprej. Zelo sem ponosen na igralke, na člane strokovnega štaba in na delo, ki smo ga opravili. Videli smo, da smo lahko konkurenčni tudi takim ekipam, kot so ZDA. Zdaj nas čakata počitek in dobra priprava na težko tekmo s Češko," je povedal italijanski selektor na slovenski klopi Alessandro Orefice.
Z mislimi selektorja se strinja tudi Saša Planinšec. "Menim, da smo v določenih trenutkih že prikazale igro, o kateri ves čas govorimo. Začele smo z odličnim sprejemom in smo zato lahko razigravale. Žal so na koncu Američanke videle, da lahko na servisu naredijo več, oddaljile so nas od mreže, da nam je bilo malo težje. A iz te tekme lahko vzamemo same pozitivne stvari in se pripravimo na naslednjo," je dejala kapetanka slovenske izbrane vrste, Eva Zlatkovič pa je dodala, da je ta obračun odlična popotnica za nadaljevanje prvenstva: "Izgubiti nismo imele praktično ničesar. Mislim, da smo lahko vse igralke zelo zadovoljne z igro, ki smo jo danes prikazale. Škoda za izgubljen prvi niz, mislim, da bi to lahko izkoristile, a absolutno danes ni ničesar za obžalovati in smo lahko vesele, da smo si izborile en niz. Mislim, da je to lahko zelo dobra popotnica za nadaljnje tekme."
V skupini D sta še Češka in Argentina, v osmino finala se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci.
