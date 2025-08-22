Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Odbojka

Slovenke kljub porazu na debiju zadovoljne s prikazano igro

Nakhon Ratchasima, 22. 08. 2025 17.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M. , STA
Komentarji
5

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi svetovnega prvenstva proti olimpijskim podprvakinjam iz ZDA izgubila s 3:1. "Mislim, da smo se taktično dobro pripravili na tekmo. Zelo sem ponosen na igralke, na člane strokovnega štaba in na delo, ki smo ga opravili," je po obračunu povedal selektor Alessandro Orefice.

Alessandro Orefice
Alessandro Orefice FOTO: Luka Kotnik

Svetovna odbojkarska javnost je pred tekmo med Slovenijo in ZDA pričakovala, da bodo Američanke zlahka vknjižile prepričljivo zmago. A to se ni zgodilo. Prvi niz je bil zelo izenačen, olimpijske podprvakinje so ga dobile s 25:23, v drugem so Slovenke odigrale vrhunsko in ga dobile s 25:17, tretjega so Američanke dobile s 25:22, četrtega pa s 25:14. "Mislim, da smo se taktično dobro pripravili na tekmo in da so igralke prikazale odbojko, kakršno je treba igrati proti ZDA. Gre za odbojko z veliko udarci od bloka v avt, z veliko varanji. Imajo namreč visoke igralke, ki so nekoliko počasnejše. V četrtem nizu smo naredili preveč napak, na tem moramo delati in pritiskati še naprej. Zelo sem ponosen na igralke, na člane strokovnega štaba in na delo, ki smo ga opravili. Videli smo, da smo lahko konkurenčni tudi takim ekipam, kot so ZDA. Zdaj nas čakata počitek in dobra priprava na težko tekmo s Češko," je povedal italijanski selektor na slovenski klopi Alessandro Orefice.

Z mislimi selektorja se strinja tudi Saša Planinšec. "Menim, da smo v določenih trenutkih že prikazale igro, o kateri ves čas govorimo. Začele smo z odličnim sprejemom in smo zato lahko razigravale. Žal so na koncu Američanke videle, da lahko na servisu naredijo več, oddaljile so nas od mreže, da nam je bilo malo težje. A iz te tekme lahko vzamemo same pozitivne stvari in se pripravimo na naslednjo," je dejala kapetanka slovenske izbrane vrste, Eva Zlatkovič pa je dodala, da je ta obračun odlična popotnica za nadaljevanje prvenstva: "Izgubiti nismo imele praktično ničesar. Mislim, da smo lahko vse igralke zelo zadovoljne z igro, ki smo jo danes prikazale. Škoda za izgubljen prvi niz, mislim, da bi to lahko izkoristile, a absolutno danes ni ničesar za obžalovati in smo lahko vesele, da smo si izborile en niz. Mislim, da je to lahko zelo dobra popotnica za nadaljnje tekme."

ZDA - Slovenija
ZDA - Slovenija FOTO: OZS

 V skupini D sta še Češka in Argentina, v osmino finala se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci.

Preberi še Olimpijske podprvakinje na prvi tekmi SP premagale borbene Slovenke
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
odbojka slovenija zda svetovno prvenstvo
Naslednji članek

Olimpijske podprvakinje na prvi tekmi SP premagale borbene Slovenke

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tami69
22. 08. 2025 19.03
+1
Rokovale so se?saj USA prijateljuje z Izraelom..!
ODGOVORI
2 1
revolucionar100
22. 08. 2025 18.29
+0
Namesto,da se gredo politiko,naj raje igrajo odbojko.Sramota za predstavnice Slovenije ,da igrajo politiko na igrišču katero je namenjeno športu.Pa še krovna zveza jih financira. Katasteofa
ODGOVORI
3 3
Definbahija
22. 08. 2025 18.41
-2
Samo ti in tvoji omenjajo to temo. To je isto kot da bi šel na kolo s Pogačarjem in pričakoval da boš zmagal 1na1 proti njemu 🤦🏻‍♂️
ODGOVORI
1 3
Pa kaj
22. 08. 2025 18.57
-1
Dej ti sds ovca ne palamudi
ODGOVORI
1 2
RUBEŽ
22. 08. 2025 18.04
-3
Cestitke. Predvsem za prva dva seta. Je pa povsem normalno, kar se je nato dogajali. Mi realno moramo zdaj iskati točke. Čeprav sem sam zagovornik, da vsakega spoštuj, nibenega se ne boj.
ODGOVORI
1 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110