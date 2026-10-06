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Odbojka

Slovenke med izbrankami za prvenstvo v Severni Ameriki

Ljubljana, 06. 10. 2026 10.57 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Odbojka ženske Slovenija

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo igrala na svetovnem prvenstvu 2027, ki ga bosta skupaj gostili ZDA in Kanada. Naša dekleta se bodo v boj za svetovno krono podala drugič, prvič smo jih na odbojkarskem mundialu spremljali lani na Tajskem.

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Svetovno prvenstvo za ženske se bo odvijalo med 20. avgustom in 5. septembrom prihodnje leto, Mednarodna odbojkarska zveza pa je danes sporočila, katerih 32 reprezentanc se bo borilo za odličja. Med njimi bo tudi slovenska, za katero bo to drugi nastop na svetovnih prvenstvih.

Saša Planinšec, Lorena Lorber Fijok in Eva Pavlović Mori
Saša Planinšec, Lorena Lorber Fijok in Eva Pavlović Mori
FOTO: Luka Kotnik

Mednarodna zveza, iz katere so že pred časom sporočili, da bo skupinski del tekmovanja potekal v Montrealu in Quebecu, je razkrila še zadnja tri prizorišča tekmovanja. Najboljše odbojkarice bomo tako najprej spremljali v Omahi v Nebraski (CHI Health Center Arena) in v Orlandu na Floridi (Kia Center), četrtfinale, polfinale in veliki finale pa bo gostil Anaheim v Kaliforniji. Dvorana Honda Center bo leta 2028 gostila tudi olimpijski turnir.

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V boj za svetovno krono se bosta podali državi gostiteljici ZDA in Kanada, neposredni nastop pa so si zagotovile tudi svetovne prvakinje Italijanke. S celinskih prvenstev so si vozovnico za prvenstvo priigrale najboljše tri afriške reprezentance Egipt, Kenija in Kamerun, tri najuspešnejše azijske ekipe Tajska, Kitajska in Japonska ter tri evropske zasedbe Turčija, Srbija in Poljska. V prvenstvu Norceca so bili najbolj prepričljivi Kuba, Dominikanska republika in Portoriko, v Južni Ameriki pa Brazilija, Argentina in Kolumbija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

S tem je bilo dodeljenih 18 mest, medtem ko so si Nizozemska, Rusija, Nemčija, Češka, Belgija, Francija, Slovenija, Švedska, Mehika, Ukrajina, Grčija, Južna Koreja, Bolgarija in Švica nastop na svetovnem prvenstvu priigrale glede na uvrstitev na svetovni lestvici. Na njej slovenska izbrana vrsta zaseda 18. mesto.

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