Slovenke med izbrankami za prvenstvo v Severni Ameriki

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Svetovno prvenstvo za ženske se bo odvijalo med 20. avgustom in 5. septembrom prihodnje leto, Mednarodna odbojkarska zveza pa je danes sporočila, katerih 32 reprezentanc se bo borilo za odličja. Med njimi bo tudi slovenska, za katero bo to drugi nastop na svetovnih prvenstvih.

Saša Planinšec, Lorena Lorber Fijok in Eva Pavlović Mori FOTO: Luka Kotnik

Mednarodna zveza, iz katere so že pred časom sporočili, da bo skupinski del tekmovanja potekal v Montrealu in Quebecu, je razkrila še zadnja tri prizorišča tekmovanja. Najboljše odbojkarice bomo tako najprej spremljali v Omahi v Nebraski (CHI Health Center Arena) in v Orlandu na Floridi (Kia Center), četrtfinale, polfinale in veliki finale pa bo gostil Anaheim v Kaliforniji. Dvorana Honda Center bo leta 2028 gostila tudi olimpijski turnir.

V boj za svetovno krono se bosta podali državi gostiteljici ZDA in Kanada, neposredni nastop pa so si zagotovile tudi svetovne prvakinje Italijanke. S celinskih prvenstev so si vozovnico za prvenstvo priigrale najboljše tri afriške reprezentance Egipt, Kenija in Kamerun, tri najuspešnejše azijske ekipe Tajska, Kitajska in Japonska ter tri evropske zasedbe Turčija, Srbija in Poljska. V prvenstvu Norceca so bili najbolj prepričljivi Kuba, Dominikanska republika in Portoriko, v Južni Ameriki pa Brazilija, Argentina in Kolumbija.

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