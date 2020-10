Slovenke na EP za 7. mesto in brez vozovnice za SP

Slovenske odbojkarice, ki so pred današnjo tekmo dosegle tri zaporedne zmage proti Črni gori, Bolgariji in Slovaški, so obračun z Romunijo začele odločno in zbrano. Čižmanova je z dobrimi začetnimi udarci tekmice prisilila v napake in v zaostanek z 0:3. Pri 1:5 je romunska klop prvič poizkusila s prekinitvijo. Prednost so naše odbojkarice še povečale na 8:3, točko za 10:5 je dosegla Taja Gradišnik Klanjšček, as je dodala Naja Šalamun. Na začetni udarec Lidie Paule Partnoi so se v slovenski vrsti pojavile težave pri sprejemu, v napadu Miklavčeve varovanke niso bile prepričljive in kljub prekinitvi so se nasprotnice nevarno približale na 11:12, izenačenje je preprečila Gradišnik Klanjščkova. Po dveh napakah Chelute so se naše oddaljile, sledila je poškodbaIarine Luane Axinte, a je po krajši prekinitvi lahko nadaljevala z igro. Žana Godec je dosegla dva zaporedna asa za 18:14, Žana Ivana Halužan Sagadin pa je točko s servisom dosegla za 20:15. Slovenke so nadaljevale v svojem ritmu in z asom Šalamunove prvi niz dobile s 25:17.

Na začetku drugega niza so naša dekleta popustila na sprejemu, si privoščila napake v napadu in selektor Samo Miklavc je moral pri 0:4 poseči po odmoru, romunski niz je prekinila Šalamunova. A nasprotnice so se povsem sprostile. Napadale so z začetnimi udarci, napade Slovenk zaustavljale z bloki in prednost povišale na 9:3. Gradišnik Klanjščkova je izkoristila natančne podaje Halužan Sagadinove in s štirimi točkami v napadu in še asom svojo vrsto pripeljala na točko zaostanka, na 12:13. Izid je bil prvič izenačen na 14. točki, Godčeva je z dobrim začetnim udarcem poskrbela za prvo vodstvo Slovenije (16:15). Romunke se niso predale in so s serijo štirih točk in po dveh napakah Šalamunove prišle do vodstva z 19:16. V igro je vstopilaŽiva Javornik. Gradišnik Klanjščkova je spet poskrbela za točki za 18:19 in Slovenke tudi v končnici ohranjala v igri. Nasprotnice so si priigrale tri zaključne žoge (24:21), Šalamunova je uspešno napadla za 23:24, a so tekmice niz nato dobile s 25:23.