Slovenke na Madžarsko brez lažne skromnosti in odkrito po medaljo

V skupini A Pred reprezentanco pa je nov izziv, evropsko prvenstvo, ki bo med 27. 7. in 2. 8. v Gyoru. Slovenija bo igrala predtekmovanje v skupini A, ob njej še Madžarska, Poljska in Ukrajina. V skupini B bodo Hrvaška, Francija, Nemčija, Italija in Nizozemska.

Skupno imajo slovenske odbojkarice na evropskih prvenstvih zdaj že deset medalj, med njimi tudi dve zlati (1999, 2001), srebne so bile na zadnjem evropskem prvenstvu jeseni 2023 v Italiji, letos pa mineva tudi 30 let od prve slovenske kolajne na evropskih prvenstvih.

Pohvala igralkam

"Za nami je zadnji trening, danes odpotujemo na Madžarsko. Priprave so potekale dobro, dekleta so kvalitetno trenirala, dobro smo razpoloženi in z optimizmom pričakujemo evropsko prvenstvo," je za uradno spletno stran OZS povedal selektor Marko Pokleka po zaključku treninga reprezentance. Pri delu mu pomaga pomočnica Danica Gošnak, v timu pa je tudi fizioterapevtka Anja Mihorko. Za Slovenijo bodo na Madžarskem nastopile Suzana Ocepek, Mira Jakin, Klara Vrabič, Jana Ferjan, Senta Jeler, Barbara Kocmur, Vesna Pogačar, Tija Vrhovnik (kapetanka), Valentyna Brik, Tanja Kodrič in Janja Bizjak.

"Vsi upamo, da bo na EP lahko pomagala tudi Valentyna Brik, saj jo pred začetkom tekmovanja čaka še ena klasifikacija. Zato imamo pripravljena dva načrta – z Valentyno in brez nje. Naš cilj je polfinale, realno pa je dosegljiva tudi medalja," je jasen trener Pokleka, ki se zaveda, da bo pot do kolajne nekoliko lažja, če bo v ekipi tudi Valentyna Brik.