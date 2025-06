Slovenke na Poljsko po peto zaporedno odličje

Slovenska izbrana vrsta v zadnjih letih navdušuje s svojimi dosežki, med katere sodijo srebro z zadnjega evropskega prvenstva, četrto mesto z zadnjega svetovnega prvenstva, šesto mesto s paralimpijskih iger v Parizu ter številne kolajne v zlati ligi narodov. A nov štiriletni ciklus prinaša kar nekaj sprememb, tako v strokovnem štabu kot v igralski zasedbi, ne glede na to pa bodo Slovenke tudi v prihodnje merile na najvišja mesta.

Novi selektor Marko Pokleka, ki je na klopi zamenjal dolgoletnega stratega Simona Božiča, pojasnjuje: "Ženska reprezentanca je v zadnjih letih dosegla vrhunske rezultate na vseh večjih tekmovanjih. Ti dosežki govorijo sami zase in dekleta upravičeno uvrščajo med glavne favoritinje tudi na prihajajoči zlati evropski ligi. Po končanih paralimpijskih igrah so igralke zasluženo dobile krajši premor, od januarja naprej pa smo že povsem aktivni in v polnem zagonu. Nekoliko se je spremenila tudi igralska zasedba, kar pa ne vpliva na naše ambicije in visoke cilje. Igralsko kariero je zaključila Saša Kotnik Hren, ki se ji ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem za njen izjemni prispevek in predanost reprezentanci skozi vsa leta. Žal z nami na igrišču v tej sezoni ne bo kapetanke Lene Gabršček, ki v kratkem pričakuje naraščaj, za kar ji iz srca čestitamo. Po krajšem premoru sta se v ekipo ponovno vrnili Jana Ferjan in Senta Jeler, ki imata za ekipo velik pomen – tako na igrišču kot izven njega. Takšne stvari so v športu povsem običajne – nekateri odidejo, drugi pridejo. Ključno je, da ima ekipa dovolj časa za priprave in uigravanje, kar pa ga v tej sezoni vsekakor imamo."

Pokleka se je tudi že ozrl proti nastopom v Wiszli, kjer bodo Slovenke uvodno tekmo igrale 6. junija proti Nizozemski: "Sam nimam informacij o spremembah v drugih reprezentancah, niti se s tem ne želimo obremenjevati. Trenutno je naš glavni fokus usmerjen v to, da odpravimo lastne napake v igri in stopnjujemo formo pred evropskim prvenstvom. Konkurenca bo na Poljskem vsekakor zelo močna, a naša dekleta imajo vse možnosti, da znova posežejo po najvišjih mestih. Samozavest, izkušnje in zmagovalna miselnost so na njihovi strani. Kar zadeva cilje in želje v zlati ligi, smo povsem neobremenjeni. Glede na to, da sodimo v sam vrh evropske odbojke, so temu primerne tudi naše ambicije. To tekmovanje bo dobra priložnost, da preverimo svojo trenutno formo in vidimo, kje smo v primerjavi z drugimi. Vsekakor si želimo pokazati dobro pripravljenost in kakovostno igro – rezultat pa bo prišel sam od sebe."