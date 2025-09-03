Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Odbojka

Slovenke na SP naredile 'velik korak za žensko reprezentanco'

Brnik, 03. 09. 2025 12.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M.
Komentarji
8

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je v dopoldanskih urah vrnila v domovino. Od svetovnega prvenstva so se poslovile s porazom v osmini finala proti Turčiji, aktualni evropski prvakinji. "Mislim, da se še ne zavedamo, da smo naredile velik korak za reprezentanco," je po pristanku na Brniku dejala Lorena Lorber Fijok.

Lorena Lorber Fijok
Lorena Lorber Fijok FOTO: Profimedia

Varovanke Alessandra Oreficeja so se na uvodni tekmi prvenstva udarile z olimpijskimi podprvakinjami iz ZDA. V prvem in tretjem sta bili reprezentanci dokaj izenačeni, v drugem so dominirale Slovenke, v četrtem pa izkušene Američanke, ki so slavile s 3:1. Še za odtenek bolj boleč je bil poraz proti Češki. Slovenska reprezentanca je tekmo sicer začela odlično in dobila prva dva niza, potem pa je sledil padec v igri, ki je se je iztekel v poraz s 3:2. Na zadnji tekmi skupinskega dela so Slovenke nadigrale Argentinke, slavile s 3:0 in prišle do vstopnice za osmino finala.

Kar šest slovenskih reprezentantk se je v rednem delu uvrstilo med najboljše posameznice v različnih statističnih kategorijah, tudi mlada Lorena Lorber Fijok, ki je bila med najboljšimi sprejemalkami, tekmo proti Češki pa je končala s kar 16 točkami. "Mislim, da se še sploh ne zavedamo, da smo naredile velik korak za žensko reprezentanco. Ponosna sem na ekipo in na to, kar smo prikazale v zadnjih dveh mesecih. Občutki so definitivno posebni," je po pristanku na Brniku uvodoma povedala 22-letnica, ki na klubskem nivoju nastopa za DSC Volley v ženski Bundesligi.

Slednja dodaja, da so bili občutki po obračunu proti Argentini nekaj posebnega. Nekaj, kar je na svoji kratki, a vendarle bogati športni poti, doživela malokrat: "Z reprezentanco še nismo doživele takšnega veselja po zmagi. Ponavadi so občutki takšni po osvojenih lovorikah. To je eden izmed ljubših trenutkov moje kariere."

Z njenimi besedami se je strinjala tudi precej izkušenejša Eva Mori Pavlović: "Reprezentanca je nekaj posebnega, na igrišču smo zares uživale. Pridružujem se temu, da so bili to najlepši trenutki."

In najlepši trenutki so trajali vse do tekme osmine finala. Turkinje, ki so veljale za absolutne favoritinje, so se morale v prvem nizu pošteno namučiti, dobile so ga s 30:28, v drugem pa so zanesljivo premagale Slovenke (25:13). Zadnji, tretji niz je bil znova zelo izenačen, a tudi ta je pripadel Turčiji (29:27). In pravljica se je s tem končala. "Razočaranje po Turčiji je bilo veliko, tako da je jasno, da smo želele več od osmine finala. Ni se lepo vrniti s porazom, ampak dokazale smo, kam spadamo. Upam, da bomo v prihodnosti še kaj pokazale," je dodala 29-letna reprezentantka, ki je skupinski del evropskega prvenstva končala kot druga najboljša podajalka.

odbojka svetovno prvenstvo slovenija Lorena Lorber Fijok Eva Mori Pavlović
Naslednji članek

Slovenke izgubile zgodovinsko tekmo z evropskimi prvakinjami

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
03. 09. 2025 13.30
-6
Punce, vsaka čast. Ne ozirajte se na nekatere komentarji, ki so škodoželjni. To so osebki, ki nikoli niso mignili z prstom, pa vejo vse. Res vse čestitke.
ODGOVORI
0 6
dule100
03. 09. 2025 13.11
+6
Res veličasten poraz! >3:0<😂😂😂
ODGOVORI
9 3
G. Papež
03. 09. 2025 12.42
+2
Bravo punce, odlično ste se borile👍💪
ODGOVORI
5 3
Slovenska pomlad
03. 09. 2025 12.16
+2
Res so prijetno presenetile
ODGOVORI
8 6
ROMELS
03. 09. 2025 12.27
+3
predvsem proti igralkam iz Izraela. Groza.
ODGOVORI
10 7
Pa kaj
03. 09. 2025 12.49
-7
Jansisti tezko razumete clovesko potezo, ki ni povezana z vaso kleristicni naravo..ovce pač Bravo punce..za igro in izrahell
ODGOVORI
3 10
jank
03. 09. 2025 13.25
-9
Kaj, natolkle so jih kar s 3:0 , potem pa so še javnosti sporočile, da se ne strinjajo z genocidom nad Palestinci. Vsa čast našim dekletom!
ODGOVORI
0 9
gullit
03. 09. 2025 13.34
Šport ter politika ne gresta skupaj. Tako tudi Čeferin pravi
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198