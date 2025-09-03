Slovenke na SP naredile 'velik korak za žensko reprezentanco'

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je v dopoldanskih urah vrnila v domovino. Od svetovnega prvenstva so se poslovile s porazom v osmini finala proti Turčiji, aktualni evropski prvakinji. "Mislim, da se še ne zavedamo, da smo naredile velik korak za reprezentanco," je po pristanku na Brniku dejala Lorena Lorber Fijok.

Lorena Lorber Fijok FOTO: Profimedia icon-expand

Varovanke Alessandra Oreficeja so se na uvodni tekmi prvenstva udarile z olimpijskimi podprvakinjami iz ZDA. V prvem in tretjem sta bili reprezentanci dokaj izenačeni, v drugem so dominirale Slovenke, v četrtem pa izkušene Američanke, ki so slavile s 3:1. Še za odtenek bolj boleč je bil poraz proti Češki. Slovenska reprezentanca je tekmo sicer začela odlično in dobila prva dva niza, potem pa je sledil padec v igri, ki je se je iztekel v poraz s 3:2. Na zadnji tekmi skupinskega dela so Slovenke nadigrale Argentinke, slavile s 3:0 in prišle do vstopnice za osmino finala.

Kar šest slovenskih reprezentantk se je v rednem delu uvrstilo med najboljše posameznice v različnih statističnih kategorijah, tudi mlada Lorena Lorber Fijok, ki je bila med najboljšimi sprejemalkami, tekmo proti Češki pa je končala s kar 16 točkami. "Mislim, da se še sploh ne zavedamo, da smo naredile velik korak za žensko reprezentanco. Ponosna sem na ekipo in na to, kar smo prikazale v zadnjih dveh mesecih. Občutki so definitivno posebni," je po pristanku na Brniku uvodoma povedala 22-letnica, ki na klubskem nivoju nastopa za DSC Volley v ženski Bundesligi. Slednja dodaja, da so bili občutki po obračunu proti Argentini nekaj posebnega. Nekaj, kar je na svoji kratki, a vendarle bogati športni poti, doživela malokrat: "Z reprezentanco še nismo doživele takšnega veselja po zmagi. Ponavadi so občutki takšni po osvojenih lovorikah. To je eden izmed ljubših trenutkov moje kariere."