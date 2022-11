Slovenke na SP v Sarajevu v četrtfinalu

Slovenija je redni del SP končala s tretjim mestom v predtekmovalni skupini, potem ko so izbranke selektorja Simona Božiča premagale Iran s 3:1, izgubile pa s Kanado (1:3) in aktualnimi paraolimpijskimi prvakinjami Američankami (0:3).

Za uvrstitev v četrtfinale so morale danes v boj s Finsko, na koncu pa so prepričljivo zmagale. Slovenke so od prve do zadnje točke prevladovale na terenu in v vseh treh nizih zanesljivo opravile s Finkami, zato končnih 3:0 v nizih ni bilo presenečenje.