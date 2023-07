Slovenke na štirih tekmah z Grkinjami potrdile, da je pot prava

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Mariboru začela drugi del priprav na evropsko prvenstvo, trenutno tekmovalno formo pa preverila v Grčiji, kjer je v zadnjih dneh odigrala kar štiri zaporedne tekme z domačinkami. Naše odbojkarice se v domovino vračajo z dvema zmagama in dvema neodločenima izidoma. Uvodni vtis je več kot pozitiven.

icon-expand Sara Najdič FOTO: CEV

Izbranke selektorja Marca Bonitte so dosegle drugo zaporedno zmago. V torek in sredo sta se reprezentanci na željo obeh trenerjev razšli pri rezultatu 2:2, v četrtek pa so Slovenke slavile zmago s 3:0. V prvi postavi Slovenije so tokrat nastopile podajalka Sara Najdič, prosta igralka Katja Banko, srednja blokerka Nika Milošič ter sprejemalke Selena Leban, Eva Zatković in Maša Pucelj, pri čemer je slednja zasedla mesto korektorice. Ravno na krilih Pucelj, ki je uspešno zaključenemu napadu dodala še zaporedna asa, je Slovenija na uvodu povedla s 3:0 in v prednosti vztrajala kar nekaj časa. Grkinje so izid poravnale na 9:9, 10:10 in 11:11, po zaostanku z 11:12 pa slovenski napaki pri servisu dodale še dva zaporedna bloka za skok na 14:12. Slovenska klop je tedaj nemudoma segla po odmoru. Ta je prekinil nalet grške reprezentance, ki je nato vodila še s 17:15. Sloveniji je naslednjo točko prinesla Pucelj in za zadnjo črto na serviranje poslala Najdič. Slednja je z dobrimi udarci tekmicam povzročila kar nekaj težav, kar so Slovenke izkoristile za zasuk in povedle z 20:18. V preostanku prvega dela tekme so uspešno zaključevale svoje napade in izkoristile drugo zaključno žogo za 25:22.

Že od začetka drugega niza so bile nato gostiteljice tiste, ki so držale vajeti igre v svojih rokah. Napake slovenskih odbojkaric so ob uspešnih napadih in protinapadih izkoristile za pet zaporednih točk in pobeg na 14:8. Selektor Bonitta je svoje izbranke tedaj poklical na posvet, a so Grkinje suvereno igrale še naprej in do izenačenja na 1:1 prišle z rezultatom 25:20. V tretjem nizu je bilo moč spremljati izjemno tesen rezultat. Do izenačenja na 24:24 je z najvišjo prednostjo treh točk (15:12) vodila Slovenija, ki je v končnici nato pokazala dovolj zbranosti in mirne krvi za nov osvojeni niz. Najprej je bila v napadu uspešna Pucelj, odločilen servis pa je prispevala Mirta Velikonja Grbac.

icon-expand Marco Bonitta FOTO: Aleš Oblak