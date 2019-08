Slovenke na zadnjem srečanju pred EP morale priznati premoč Azerbajdžankam

V prvem nizu smo spremljali izenačen začetek, pri 5:5 pa so za dve prvič povedle Azerbajdžanke, a sta Grudina in Mlakarjeva poskrbeli za dve zaporedni točki in 7:7, Ščuka je prispevala točko za 9:9. Gostje so na račun dobrih začetnih udarcev in posledično napak naše vrste ušle na 12:9 ter še naprej vršile pritisk na naše sprejemalke. Pri 14:18 je Chiappini zahteval odmor, a prekinitev ni zaustavila tekmic, ki so predvsem po zaslugi Poline Rahimove pobegnile že na 23:18. A dobri začetni udarci Grudine so Slovenkam omogočili protinapade, v katerih sta bili prodorni Ščuka in Mlakarjeva, prednost se je stopila na le točko (22:23), a so se nato zmage s 25:23 vseeno veselile nasprotnice.

Rahimova je z neubranljivimi začetnimi udarci poskrbela za vodstvo svoje ekipe s 4:0, a so se naša dekleta hitro pobrala, prek dobrih napadov Vovkove prišla na 4:6, po zanesljivi igri Planinščeve in Ščuke ob mreži pa sta bili ekipi na 9. točki izenačeni. Slovenke so korak s tekmicami, ki so v letošnji sezoni nastopale v zlati evropski ligi in igrale tudi v kvalifikacijah za olimpijske igre, držale tudi v nadaljevanju. Azerbajdžanke so sicer narekovale ritem in vse do rezultata 17:16 vodile z minimalno razliko, nato pa je Yelyzaweta Samadova nanizala serijo zaporednih začetnih udarcev, ob prodorni igri Rahimove in Odine Aliyjeve pa so si gostje zagotovile neulovljivo prednost s 23:17 ter niz zaključile pri 25:19.