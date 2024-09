Slovenke na zadnji tekmi v Parizu izgubile z Italijo in igre končale kot šeste

Slovenija je v eni od dveh predtekmovalnih skupin na igrah osvojila tretje mesto, potem ko je premagala Ruando s 3:1 ter izgubila s Kanado in Brazilijo, obakrat z 0:3.

Italija je v drugi skupini A prav tako pristala na tretjem mestu, tako da sta se stari znanki – Italijanke so lani Slovenke premagale v finalu evropskega prvenstva – pomerili za peto mesto.

Slovenke so v prvem nizu po izenačenem začetku (6:6) imele manjšo krizo, ko si je Italija priigrala šest točk naskoka. Selektor Simon Božič je skušal nalet tekmic ustaviti z minuto odmora, a je Italija zadržala približno takšno prednost in dobila prvi niz.

Začetek drugega niza je bil boljši za Slovenijo; po nekaj asih, blokih in napakah tekmic je bil izid 5:2 in 9:6. A se je potem Slovenkam ustavilo, Italija pa je z delnim izidom 10:0 prišla do prepričljive prednosti z 20:10, ki je ni več spustila iz rok.

Tudi v tretjem nizu je bilo podobno. Začetno vodstvo Slovenk s 3:0 so Italijanke hitro izničile in same povedle z 12:4. A se Slovenke niso predale, z dobro obrambo in bloki so prišle le do dveh točk zaostanka (11:13, 14:16). Kapetanka Lena Gabršček je z asom zmanjšala le na 16:17, vendar je Italija spet ušla (23:16) in potem niz pripeljala do zmage.

"Preveč padcev je bilo med samo igro. Potem se nismo mogle zbrati. A šesto mesto je tu, v glavah moramo razčistiti o vsem, kar se je dogajalo. Trenutno je v tej situaciji šesto mesto tisto, ki je bilo dosegljivo, verjamem pa, da bi bilo z Valentino še boljše," je Saša Kotnik Hren ocenila današnji nastop in podarila, da na igrah zaradi odločitve krovne mednarodne zveze o obveznem pregledu ni smela nastopiti Valentina Brik, naturalizirana igralka iz Ukrajine, ki je bila v slovenski postavi pred igrami sicer v eni ključnih vlog.

"Tudi Italijanke danes niso igrale najbolje, a nam se enostavno ni uspelo zbrati. Ni nam uspelo dvigniti žoge in odigrati in vsaka stvar, ki nam je uspela, se je končala z napako. Žal mi je, da se je tekma odvila na tak način, ampak to je šport," je dejala Tija Vrhovnik in dodala: "Sanje so seveda bile višje, ampak na žalost se je zgodilo, kar se je. Žal mi je, da nam na koncu ni uspelo narediti preobrata."

Gabršček je igre že doživela v Londonu 2012, ko je slovenska ekipa do letos nazadnje igrala na paraolimpijskih igrah. Pohvalila je odlično vzdušje v Parizu, žal ji je bilo zaradi napak v današnji tekmi: "Vsak niz smo dobro začele, pa potem padle. Bilo je preveč teh čudnih trenutkov. A nenazadnje smo igrale z evropskimi prvakinjami, v tej zasedbi to žal ni bilo dovolj, verjamem pa, da jih zmoremo tudi premagati. Motiva nam ni manjkalo. Je pa dejstvo, da bi morale na igrišču sestaviti vrhunsko igro za uspeh."

Kapetanka je dodala: "A smo šeste, kar pomeni, da je to vrhunski rezultat. Smo med osem najboljših ekip na svetu, ki so se uvrstile na igre, in čestitala bi vsem igralkam za ta dosežek."

Že pred tem je danes v boju za sedmo mesto Ruanda premagala gostiteljice Francozinje s 3:0.

Polfinalni tekmi bosta v petek, para sta Kitajska – Kanada in ZDA – Brazilija.